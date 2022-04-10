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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص فى انقلاب سيارة نقل ثقيل بأسوان

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

لقى شخص مصرعه بمدينة إدفو شمال أسوان نتيجة انقلاب سيارة نقل ثقيل، وتم إيداع المتوفى بمشرحة إدفو العمومية .

كان مرفق إسعاف أسوان  قد تلقى إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بمدينة إدفو وهو ما أسفرت عن مصرع شخص، وتم نقله إلى المستشفى ، وتحويله إلى مشرحة إدفو، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تبين أن الشاب الذي لقى مصرعه يدعى مصطفى .س.أ 20 عاماً من قرية الشراونة بإدفو.

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رفع 200 حالة إشغال بشوارع مدينة أسوان

على جانب أخر تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنظيم فعاليات الدورات الرمضانية فى مختلف الألعاب الجماعية والفردية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان  .

وفى هذا الإطار أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة أنه أسدل الستار على منافسات الدورة الرمضانية لمسابقة تنس الطاولة فتيات على مستوى المحافظة للمرحلة السنية تحت ١٨ سنة بصالة تنس الطاولة بمركز شباب مدينة كوم أمبو، والذى توجت فيه اللاعبة ولاء منصور بإدارة شباب إدفو بالمركز الأول وذلك بالفوز على اللاعبة منة الله مصطفى بإدارة شباب كوم أمبو بنتيجة أشواط ٢ / ١، وبذلك ستمثل اللاعبة الفائزة المحافظة فى نهائيات الجمهورية.

ولفت ناصر سليم إلى أن المديرية ستشارك بعدد من الكوادر الشبابية من أبناء المحافظة والمتميزين فى أنشطة أندية التطوع والجوالة وأندية السكان فى مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الإجتماعية والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى  (GIZ)، ويقام فى الفترة من 11 إلى 17 إبريل الجارى بالمدينة الشبابية بالغردقة .

ويهدف البرنامج إلى إعداد موجهين للمبادرات الشبابية وتوفير فرصة للشباب لتطوير وتنفيذ مبادرة شبابية قائمة على نشاط بعينه مبنى على فكرة أو أكثر مستوحاه من الأنشطة التى شاركوا فيها مع ضرورة ربط أهداف المبادرة وأنشطتها بواحد أو أكثر من القضايا المجتمعية المعنى بها المشروع مثل المساواة فى النوع الإجتماعى أو دمج الأشخاص ذوى الإعاقة أو قضايا السكان والصحة الإنجابية. وسيعمل البرنامج على تحقيق ذلك من خلال توفير الدعم الفنى والمالى لمجموعات الشباب المشاركين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت إزالة الإشغالات بالشارع الجديد وأبطال التحرير والمطار والشوارع الجانبية المرتبطة بها لتحقيق السيولة المطلوبة بها ، والقضاء على العشوائية حيث شارك فى فعاليات الحملة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء بالتعاون مع شرطة المرافق ، وأسفرت جهودها عن رفع 200 حالة إشغال.

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