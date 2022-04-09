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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أيمن عثمان يهنئ علماء جامعة أسوان الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية

الدكتور أيمن عثمان-
الدكتور أيمن عثمان- رئيس جامعة أسوان

تقدم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بالتهنئة لعلماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية لعام 2021.

ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام بالبحث العلمي وجاءت جامعة أسوان فى المركز الثاني على مستوي الجامعات المصرية في حصد الجوائز في مجال العلوم الهندسية ما يجعل جامعة أسوان تتبوأ مكانة علمية متقدمة من بين الجامعات وخاصة في تحقيق التصنيفات العلمية والبحثية علي مستوي الجامعات المصرية والعالمية.

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وأضاف الدكتور أيمن عثمان أنه فاز في مجال العلوم الهندسية ثلاثة علماء من كلية الهندسة جامعة أسوان وهم الدكتور محمد عبد الناصر محمد محمود مدرس بكلية الهندسة، والدكتور كرار محمود بدوي  مصطفى أستاذ مساعد بكلية الهندسة، والدكتور أبو القاسم دياب أحمد على أستاذ مساعد بكلية الهندسة. 

كما أوضح أيمن عثمان بأن كلية الهندسة بيتي الأول وأشعر بالفخر للإنتماء لهذه الكلية العريقة بجامعة أسوان، متمنياً المزيد من التفوق والتقدم لزملائي من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وابناءي الطلاب والباحثين من أبناء الجامعة .

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة ، مع ضبط الأسواق حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. 

وفى هذا الاتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان شن مكتب إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على أكثر من 300 منشأة لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة بمتابعة من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية. 

وأضاف بأن هذه الحملات أسفرت عن إعدام 2552 كجم أغذية ، و 571 لتر أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، مع تحرير 157 محضرا جنح صحية ، وكذا تحرير 42 مذكرة غلق إدارى للمنشأت المخالفة وذلك بإشراف من يوسف حسين مراقب عام الأغذية ومصطفى صديق وعمر الليثى مراقبى أول المديرية ، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الوقائع .

وقامت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان بتشغيل المخبز البلدى الجديد بقرى كرسكو وأبو حنضل والريقة بمركز نصر النوبة بعد ورود شكوى للمحافظ عن تأخر تشغيل المخبز ، وهو الذى نتج عنه معاناة المواطنين فى الحصول على العيش البلدى المدعم المقرر لهم. 

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