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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عالم أزهرى: آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية حثتنا على إخراج الصدقات

القرآن الكريم
القرآن الكريم

قال الشيخ إبراهيم الدسوقى، من علماء الأزهر الشريف، إن الصدقة والزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ويعدان براهين على أن المؤمن الحق قد آمن بالله حقا بآيات القرآن الكريم وأحاديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

وأضاف إبراهيم الدسوقى، خلال استضافته مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “إحنا لبعض” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الجهاد فى سبيل الله والصدقات هما الأركان العملية فى أركان الإسلام الخمسة بخلاف الأركان الشفهية الأخرى.

وتابع: “الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال إن كل من لا يخرج زكاة ماله تأتيه هذه الأموال على هيئة ثعبان أقرع يلدغ صاحبها حتى يغلى جسمه من سم الثعبان”.

 

الزكاة الازهر الشريف القران الكريم الإعلامية نهال طايل أركان الإسلام

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