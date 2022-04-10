تمريض القاهرة: فتح باب المشاركة في برنامج السكان القومى لتكمين الشباب

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، فتح باب المشاركة في برنامج السكان القومى لتكمين الشباب.

وقالت الدكتورة عبير سعد ، إنه على من يرغب من طلاب الكلية فى المشاركة في برنامج السكان القومى لتكمين الشباب ودعم الابتكار وريادة الاعمال فى مجال الصحة والسكان فى الجامعات المصرية المقدم من المجلس القومى للسكان ، عليه ملئ استمارة تحتوى على اسئلة متعددة عن فكرة المبادرة و المهارات الشخصية والمعرفة بالمشكلة البحثية ومهارات الفريق من خلال البوابة الالكترونية للمجلس القومى للسكان .

وأعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، موعد انتهاء امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى الجامعى 2021-2022 .

وقالت الدكتورة عبير سعد إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى تبدأ من يوم السبت الموافق 9 من ابريل حتى يوم الخميس الموافق 14 من ابريل القادم ، مؤكدة على أن الامتحانات ستعقد أونلاين على المنصة الألكترونية بلاكبورد .