الأهلي راحة غدا.. ويستأنف مرانه الثلاثاء استعدادا لمباراة الرجاء

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة غدا، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.
وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري أمس، والتي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، تدريبات خفيفة اليوم في صالة الجيم وبعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين وحدات تدريبية اشتملت على فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة لتجهيز جميع اللاعبين بمشاركة حارسين.
وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد، لمباراة الرجاء .
وأكد رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه من إصابة مشطية القدم، وأحمد نبيل كوكا الذي تعافى من مضاعفات فيروس كورونا، وشارك الثنائي اليوم في التدريبات الجماعية.