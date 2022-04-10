الأهلي راحة غدا.. ويستأنف مرانه الثلاثاء استعدادا لمباراة الرجاء

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة غدا، على أن ‏يستأنف الفريق مرانه مساء الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي ‏التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري أمس، والتي أقيمت على استاد الجيش ببرج ‏العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، تدريبات خفيفة اليوم في صالة الجيم وبعض ‏الفقرات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين وحدات تدريبية ‏اشتملت على فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة ‏كرة لتجهيز جميع اللاعبين بمشاركة حارسين.‏

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية الثلاثي حمدي فتحي وطاهر ‏محمد طاهر ومحمود وحيد، لمباراة الرجاء .‏

وأكد رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه من إصابة مشطية ‏القدم، وأحمد نبيل كوكا الذي تعافى من مضاعفات فيروس كورونا، وشارك الثنائي اليوم في ‏التدريبات الجماعية.‏