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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محو أمية 4 أشخاص شرط أساسي للحصول على شهادة التخرج بعين شمس..أستاذ بالقومي للبحوث يوضح الإفطار الصحي المتوازن خلال شهر رمضان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح الإفطار الصحي المتوازن خلال شهر رمضان

قال الدكتور عاصم أنور ابوعرب، استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومى للبحوث ، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إن الصيام في شهر رمضان بالطريقة الصحيحة سوف يؤثر إيجابياً على صحة الإنسان على عكس طرق الصيام غير الصحيحة.

 

إدارة رعاية شباب جامعة القاهرة تعلن عن مسابقة الطالب والطالبة المثالية

أعلنت الادارة العامة لرعاية الشباب جامعة القاهرة ، عن مسابقة الطالب و الطالبة المثالية لعام ٢٠٢٢ و ذلك تحت اشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور جمال الشاذلى رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب .

 

اليوم.. جامعة عين شمس تحتفل بانتصارات العاشر من رمضان بندوة "بطولات خالدة"

تنظم جامعة عين شمس ندوة بعنوان " بطولات خالدة" وذلك في تمام الساعة الحادية عشر و النصف من صباح اليوم الإثنين الموافق ١١ من أبريل بقاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة بحرم كلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

 

اليوم.. حقوق حلوان تنظم ندوة عن انتصارات أكتوبر

ينظم إتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان ندوة بعنوان ( إنتصارات أكتوبر أسطورة شعب وجيش )، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي  القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتوراه أمل لطفي جاب الله عميدة الكلية .

 

محو أمية 4 أشخاص شرط أساسي للحصول علي شهادة التخرج بجامعة عين شمس

اعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الرابعة والمستوي الثامن بشأن المشاركة في  المشروع القومي لمحو الامية متطلب للتخرج وللتسجيل او الاستعلام برجاء الرجوع لوحدة تعليم الكبار بالدور الثالث بمني الكلية .

 

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