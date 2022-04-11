محو أمية 4 أشخاص شرط الحصول علي شهادة التخرج بأداب عين شمس

اعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الرابعة والمستوي الثامن بشأن المشاركة في المشروع القومي لمحو الامية متطلب للتخرج وللتسجيل او الاستعلام برجاء الرجوع لوحدة تعليم الكبار بالدور الثالث بمني الكلية .

وفي وقت سابق أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، على قناعته بأننا لن نجني ثمار ما تشهده الدولة من تنمية غير مسبوقة في ظل الحديث عن الأرقام الكبيرة من محو الأمية.

وأضاف المتيني، في كلمته باحتفالية جائزة "كونفيشيوس" لمحو الأمية لعام 2021 من منظمة اليونسكو، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي لمحو الأمية 2021، أن جامعة عين شمس اتخذت خطوات جادة للمساهمة في مشروع محو الأمية، لافتا إلى أن مجلس الجامعة قرر إلزام كل طالب بمحو أمية 4 أشخاص كشرط للتخرج.

وأشاد رئيس جامعة عين شمس، بمبادرة هيئة تعليم الكبار بحافز لكل شخص يتم محو أميته، لافتا إلى أن الجامعة ستتكفل بمصروفات كل طالب يقوم بمحو أمية أكثر من 4 أشخاص.

وشهد وقائع تسلم الجامعة جائزة "كونفيشيوس" لمحو الأمية لعام 2021 من منظمة اليونسكو، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة غادة عبد الباري، أمين عام اللجنة الوطنية المصرية باليونسكو، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

ويتضمن اليوم جلستين نقاشيتين، الأولى بعنوان "محو الأمية من أجل تعافٍ محوره الإنسان"، بينما تتضمن الجلسة الثانية "تعليم وتعلم محو الأمية باستخدام التكنولوجيا خلال COVID-19 وما بعده".