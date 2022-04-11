رعاية شباب جامعة القاهرة تعلن عن مسابقة الطالب والطالبة المثالية



أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة القاهرة ، عن مسابقة الطالب و الطالبة المثالية لعام ٢٠٢٢ و ذلك تحت اشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور جمال الشاذلى رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب .

وأعلنت إدارة رعاية الشباب ، على من يرغب الاشتراك التوجه إلى مقر مبنى الرعاية بالمدينة الجامعية .

جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة في القطاعات الرئيسة الخمسة مجتمعة في التصنيف العالمي بين أكثر من 30 ألف جامعة عالمية

التقرير يكشف زيادة التخصصات المدرجة للجامعة بنسبة 160% وظهورها في 26 تخصصًا هذا العام مقارنة بنتائج 2017



أظهرت نتائج تصنيف QS البريطاني لعام 2022 تواجد جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، كما تعد الجامعة المصرية الوحيدة التي تواجدت في القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التي يشملها التصنيف العالمي.

ونشر المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة فيديوجراف يوضح حجم تقدم جامعة القاهرة في تصنيف QS الإنجليزي، حيث أظهرت نتائج التصنيف زيادة التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 حيث ظهرت الجامعة في 26 تخصصًا هذا العام مقارنة بظهورها في 10 تخصصات فقط عام 2017.

وجاءت جامعة القاهرة في المركز من 51 - 100 عالميًا في الهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، وإدارة الضيافة والترفيه، وفي المركز من 51 - 70 عالميًا في تخصص طب الأسنان، وفي المركز 81 عالميًا في تخصص الصيدلة وعلوم الأدوية، وعلى مستوى قطاعات العلوم الكبرى المركز 134 عالميًا في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا، والمركز 271 عالميًا في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية، وفي المركز 178 عالميًا في مجال علوم الحياة والطب، و292 عالميًا في مجال العلوم الطبيعية، و226 عالميًا في مجال العلوم الاجتماعية والإدارية.

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز عدد من علماء جامعة القاهرة بجوائز الدولة لعام 2021، والتي أعلنت نتائجها أمس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

‎وقال الدكتور الخشت، إن علماء جامعة القاهرة فازوا بـ 8 جوائز، منهم جائزتان للرواد (في العلوم الطبية، وجائزة الرواد في العلوم الهندسية)، وجائزة للتفوق (في العلوم الطبية)، و٤ جوائز تشجيعية (في العلوم الفيزيقية، وفي العلوم البيولوجية، وفي العلوم الطبية، وفي العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الهندسية)، وجائزة المرأة التشجيعية في الصحة والعلوم الصيدلية.



