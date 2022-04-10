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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس اتحاد جامعة القاهرة: نساعد الطلاب فى توصيل رسائلهم للمسئولين

رئيس اتحاد جامعة
رئيس اتحاد جامعة القاهرة

كشف محمد معز بالله، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن اتحاد الطلاب يقدم عددا كبيرا من الخدمات الطلابية، ليس فى هذه الفترة فقط لكنها كانت متاحة خلال السنوات الماضية.

وقال المعز بالله، في تصريح لـ"صدى البلد": “لا تقتصر خدمات الاتحدات الطلابية على إقامة الحفلات والندوات والمسابقات بمختلف أشكالها فقط، لكنه يساعد الطلاب فى توصيل مشاكلهم إلى إدارة الجامعة بشكل أسرع، كما نساعد الطلاب فى الحصول على كتب المقررات الدراسية مجانا وغيرها من الخدمات”.

فى السياق نفسه، قال محمود عزب، الطالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، إنهم يلجأون إلى اتحاد الطلاب بالكلية فى حالة حدوث مشكلة ولم يستطيعوا الوصول إلى العميد أو نائبه، مؤكدا أنهم يساعدون عددا كبيرا من الطلاب بشكل كبير فى الحقيقة.

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وأضاف لـ"صدى البلد"، أن اتحاد الطلاب يحاول بقدر المستطاع تقديم جميع الأنشطة الطلابية، مؤكدا أنه يتم تنظيم عدد من الرحلات الترفيهية.

فيما قال يوسف المغربى، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الألسن عين شمس، إن اتحاد الطلاب يساعد الطلاب الجدد من الفرقة الأولى لتعريفهم ما يخص نظام الكلية.

وأضاف يوسف المغربى، لـ"صدى البلد"، أن الاتحاد يطور خطته  كل عام، مشيرا إلى أنه عقد العام الماضي معسكرا بمدينة الغردقة.

وأوضح أن هناك عددا من السلبيات أيضا، منها أنه فى بعض الأحيان لا يوجد اهتمام ببعض الأنشطة الطلابية مثل الكورال، فهم من قاموا بتجميع كورال عين شمس ولكن ما يتم من حفلات لم يشاركوا فيها. 

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