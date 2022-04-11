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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح الإفطار الصحي المتوازن خلال شهر رمضان

القومي للبحوث
القومي للبحوث

قال الدكتور عاصم أنور أبو عرب، أستاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إن الصيام في شهر رمضان بالطريقة الصحيحة سوف يؤثر إيجابياً على صحة الإنسان على عكس طرق الصيام غير الصحيحة.


وأضاف أبوالعرب لـ “صدى البلد”، أن الطريقة الصحيحة للصيام تحتم علينا اختيار أنواع الأطعمة الصحية أثناء السحور والفطور. الافطار الصحي يبدأ بالإبكار وبعد أذان المغرب مباشرة حيث يكون على ثلاث حبات من التمر الغنى بالعناصر الغذائية مع كوب من اللبن قليل الدسم أو عصير أو الماء وذلك لتعديل مستوى السكر في الدم وبعد ذلك يمكن أداء صلاة المغرب وذلك لإعطاء فرصة للجهاز الهضمي ليعمل قبل استقبال الطعام وبعد حوالى 10 دقائق يتم البدء بطبق دافئ من الشوربة لتهيئة المعدة للطعام ثم السلاطة الخضراء للمساعدة على الشعور بالشبع ثم الوجبة الرئيسية والتي تكون بعد 30 دقيقة من احتساء طبق الشوربة مع تجنب تناول كميات كبيرة منه.

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واستكمل: "يتم تقسيم الطبق الرئيسي والتي يجب أن يحتوي على كمية كافية من السعرات الحرارية مع تنوع من المجموعات الغذائية بحيث يكون نصفة خضروات وربعة بروتينات مثل اللحم أو الدجاج أو السمك والباقي نشويات مثل الأرز أو المكرونة ويفضل عدم تناول الأطعمة المقلية وتلك الغنية بالدهون واستبدالها بتلك المشوية والمسلوقة" .

وأشار إلى أنه يجب تجنب تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح والبهارات والتوابل وتجنب تناول المخللات بقدر الإمكان، وتناول المزيد من الخضروات. وبين وجبة الإفطار والسحور يمكن تناول كميات متوازنة من الفواكه أو قطعة صغيرة من الحلويات قليلة الدسم، وتفادى شرب العصائر أو المشروبات المحلاة بكثرة لأنها غنية بالسعرات الحرارية.


وأوضح أنه يعتبر شرب الماء بكمية وفيرة لا تقل عن 8 أكواب موزعة خلال ساعات الإفطار من الأمور الهامة للتغلب على العطش خلال ساعات الصيام. وبعد تناول الإفطار بساعتين ينصح بالمشي لمدة نصف ساعة للمساعدة في هضم الطعام والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة والمحافظة على الوزن الصحي.
 

التعليم العالي السعرات الحرارية القومي للبحوث

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