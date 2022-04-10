التعليم العالي تدعم طلاب الجامعات والباحثين.. تحالف المعرفة والتكنولوجيا: برنامج الحاضنات يختار الأفكار لتمويلها.. والدارسين: نفخر بوجود مبادرات تتيح الدعم المطلوب

تحالف المعرفة والتكنولوجيا: برنامج الحاضنات يختار أفكار الطلاب لتمويلها



صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ:

خطة برامج عام 2022 تتماشي مع رؤية مصر 2030 لدعم الباحثين



إطلاق برنامج "تسريع التسويق" لدعم المبتكرين



منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية دعمًا لشعار "صنع في مصر"





تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدعم للطلاب والباحثين من خلال الجهات المختلفة والمتابعة لها من مراكز تدشن العديد من المبادرات المجتمعية الهامة.

ومن جانبه قال الدكتور تامر حمودة، منسق أعمال التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا ، والمسؤول عن مركز النسيج الابتكاري، أن التكامل يحقق لنا نجاحا أكبر بالتواصل مع مجتمع الصناعة ومجتمع الجامعة بحيث يمكن للطلاب تنفيذ مشاريع تخرجهم لدى هذه التحالفات وتوظيفها ، كما أن أكاديمية البحث العلمي توفر برنامجا خاصا بريادة الأعمال وآخر خاصا بالحاضنات التكنولوجية ، مضيفا: " شرفت بأن أكون أحد المسؤولين عن برنامج الحاضنات التكنولوجية الخاص بصناعة الغزل والنسيج".

وأضاف " حمودة " في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "الهدف من برنامج الحاضنات هو اختيار الأفكار القادرة على تحقيق عائد لتمويلها وهذا التمويل توفره أكاديمية البحث العلمي وبه جزء خاص بتنفيذ العينات وجزء خاص بشراء الخامات وجزء اخر لوجستي للتدريب على كيفية إدارة الأعمال من التسويق والتفكير أيضا بطريقة علمية".

وتابع: " هناك فجوة في رسائل الدكتوراه والماجستير والدراسات، فهناك العديد من الشركات الناشئة لديها أفكار جيدة جدا، ولكن ليس هناك مكان للتنفيذ ولا خامات ولا ماكينات يكون قادرا من خلالها على إجراء التجارب الأولية له، بالتالي كلما يقوم بخطة يصدم ويصاب بالإحباط ويكون غير قادر على التنفيذ ، لذا لدينا تعاون مع هؤلاء ونوفر ما يحتاجونه حتى نطور من هذه الأفكار وذلك كان هدفا كبيرا من أهداف التحالف القومي وهو التعاون مع مجموعة من الشراكات موجودة مع الجامعات والمراكز البحثية والشركات والوزارات

بينما شهد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، العديد من الإنجازات لدعم ورعاية وتمويل المبتكرين والباحثين؛ لتطوير إمكانات التسويق للمنتجات أو الخدمات الجديدة وربط البحث العلمي بالصناعة، ومواكبة الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة.

قال الدكتور محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إن خطة برامج عام 2022 والتى تتماشي مع رؤية مصر 2030 وتدعم ابتكارات وأفكار الباحثين ولها مردود اقتصادي.

وأضاف " عامر" إلى أن الخطة تشمل برامج (الحاضنات ـ اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال فى مصر بالشراكة مع الجامعات المصرية ـ مسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات التجارية ـ تأهيل الباحثين لريادة الأعمال للباحثين بالمراكز البحثية والجامعات ـ معسكر الابتكار I CAMP للطلاب ـ برنامج رعاية الطلاب النوابغ بالجامعات ـ حافز الابتكار لطلاب الجامعات لتأهيلهم للمسابقات الدولية ـ برنامج صناع التغيير لطلاب الجامعات لدعم الأفكار المبتكرة للأسر الطلابية فى نطاق المشروعات التى تخدم المجتمع ـ برنامج طبق براءتك ـ مبادرة نحو ترتيب ابتكارى أفضل ــ نادى الابتكار لدعم أفكار طلاب المدارس الثانوية ـ برنامج EIPIC – EGYPT لطلاب المدارس ـ منح دراسية للنوابغ ـ برنامج نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ـ والمؤتمر القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ وتنمية قدراتهم.

أكد الطالب محمد أحمد طالب بكلية الهندسة ، أن وجود هذه المبادرات يساعد على دعم الطلاب تنفيذ وتبني مشروعات تخرجهم ليروا ما ببتكروا علي أرض الواقع من خلال دعم الوزارة وأكاديمية البحث العلمى وبالتالي خروج ابتكاراتهم للنور أمام الجميع وليس داخل حدود الكلية فقط .



وأشار الطالب محمود مجدي بكلية الحاسبات والمعلومات، إن هذه المبادرات ستكون الطلاب لعمل الكثير من الابتكارات لأنهم سيشعرون أن مجهودكم يوجد من يهتم به ويدعمه وهي بمثابة بيئة مؤهلة للابتكار.

بينما قالت سارة عبد الله ، طالبة بكلية الهندسة ، إنها تفخر بوجود مثل هذه المبادرات التي تتيح للطلاب الدعم المطلوب حتى وان كان معنوي أو استشاري لهم فقط لكن الأمر في منتهى الأهمية ويسهل على الطلاب العديد من الأمور.