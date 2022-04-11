ميدو يرد على المدافعين عن كيروش: "كنا بنتقطع من المنتخبات.. ومكتشفش حد جديد"

أكد أحمد حسام ميدو، أن كارلوس كيروش لم يقوم بتطوير أداء منتخب مصر الوطني كما يردد البعض مشددا على أنه لم يخلق جيلا جديدا لمنتخب مصر كما يتردد.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "من اللاعبين الصغار الذين اكتشفهم كيروش مثلما يردد البعض، حسين فيصل تم استبعاده، ويُحسب له محمد عبد المنعم فقط ولكن لا أحد يقول لي إن كيروش اكتشف لاعبين صغار كيروش لم يكتشف أي لاعب صغير، ولم يخلق جيلا جديدا لمنتخب مصر الوطني".



وأضاف: "منتخب مصر بلغة الكورة اتقطع في البطولة العربية وفي معظم المباريات مع كيروش".



واختتم حديثه قائلا: "كيروش لم يطور أسلوب لعب منتخب مصر الوطني، واختار ثلاثي لا يمكنه اللعب سويا، في وسط الملعب".