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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي صافرات الإنذار في لفيف الأوكرانية

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، بسماع دوي صافرات الإنذار في مدينة لفيف الأوكرانية، مع استمرار القصف الروسي.

وكان أعلن وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، اليوم الإثنين، على انتظار بلاده لوصول المعدات العسكرية من الحلفاء من أجل بدء معركة تحرير إقليم دونباس الأوكراني.

فيما قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إن الأسبوع المقبل سيكون صعبا للغاية حيث ستنتقل روسيا إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في شرق البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، قال زيلينسكي في خطابه الأخير، “لن يقل الأسبوع المقبل أهمية عن الأسبوع السابق. ستكون متوترة بنفس القدر بل وستكون أكثر مسؤولية. ستكون روسيا أكثر خوفًا. خائفة من أن الحقيقة يجب أن يتم الاعتراف بها. القوات الروسية ستنتقل إلى عمليات أكبر في شرق أوكرانيا. يمكنهم استخدام المزيد من الصواريخ ضدنا، وحتى المزيد من القنابل الجوية”.

وشدد الرئيس على أن المدافعين الأوكرانيين على استعداد للرد، بينما تعتزم السلطات أن تكون أكثر نشاطا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأن تكون أكثر نشاطا في الساحة الدولية وفي مجال المعلومات.

وبالأمس، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجيش الروسي بالكذب والجبن، حيث اقترح عقوبات جديدة ضد روسيا وروج لها.

وقال زيلينسكي: “الجيش الروسي يكذب كثيرًا لدرجة أنه حتى بعد ستة أسابيع من الحرب يزعمون أنهم لم يصبوا هدفًا مدنيًا واحدًا.. تعرف لماذا؟ لأنه جبان”.

وأضاف: “لقد استولوا على القرم وألقوا باللوم علينا.. لقد دمروا الحياة الطبيعية في دونباس، ويقع اللوم علينا بطريقة ما.. لقد أسقطوا طائرة بوينج التابعة للخطوط الجوية الماليزية، ويقع اللوم علينا بطريقة أو بأخرى.. منذ ثماني سنوات يقتلون الناس والأطفال على أرضنا”.
 

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