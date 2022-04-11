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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق دوري أخبار اليوم بمركز شباب بولاق أبو العلا

صدى البلد

انطلقت أمس منافسات الدورة الرمضانية التى تنظمها اللجنة النقابية العاملين  بمؤسسة اخبار اليوم بمشاركة كافة قطاعات المؤسسة تحت رعاية الكاتب الصحفي أحمد جلال والكاتب الصحفي عادل دربالة رئيس اللجنة النقابية.


وتشهد الدورة الرمضانية الثالثة  التى تحرص على تنظيمها لجنة النشاط الرياضي برئاسة شريف الزهيري مشاركة 8 فرق من كافة القطاعات وذلك بمركز شباب بولاق أبو العلا برئاسة أحمد إيران الذى حرص على توفير كل سبل الدعم والإمكانات من أجل نجاح البطولة .


كما ساهم د. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة فى القاهرة على تذليل كافة العقبات والمساهمة فى تنظيم الدورة الرمضانية فى ظل التعاون المشترك الدائم بين مؤسسة أخبار اليوم ووزارة الشباب والرياضة ومديرياتها المختلفة ومن بينها مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة .


وأوضح سيد حزين مدير المديرية أن مؤسسة أخبار اليوم كانت شريكا أساسيا فى كافة النجاحات التى تشهدها الرياضة المصرية بالإضافة إلى كافة الأنشطة الشبابية المختلفة .


فيما أكد أحمد إيران رئيس مجلس إدارة مركز شباب بولاق أن تنظيم الدورة الرمضانية لمؤسسة أخبار اليوم بالمركز يعد حدثا مهما لا سيما فى ظل الرغبة المتبادلة فى نجاح البطولة مشيرا إلى أن المركز يشهد حاليا تطويرا شاملا وتم تغيير الملعب الذى ستقام عليه البطولة وتطويره بالشكل اللائق وتغيير الاضاءة الخاصة به .


من جانبه أكد شريف الزهيرى مقرر النشاط الرياضى باللجنة النقابية أن الهدف من الاستمرار فى تنظيم البطولة هو استمرار التقارب بين كافة العاملين بالمؤسسة من كافة القطاعات موضحا أن أسماء الفرق المشاركة بالبطولة شهدت لمسة وفاء من الفرق لأبناء المؤسسة الراحلين الذين غادروا عالمنا مثل فريق ياسر رزق وعبدالقادر محمد على وياسين محمد وخالد البرنس وصادق مصطفى.

الدورة الرمضانية وزارة الشباب والرياضة اخبار اليوم بولاق أبو العلا عادل دربالة

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