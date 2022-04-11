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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة الخطيب مع موسيماني بعد الهزيمة من المصري في الدوري

مجلس الأهلي مع موسيماني
مجلس الأهلي مع موسيماني

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، كواليس جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الخطيب وحسام غالي سألوا موسيماني سؤالا واضحا وصريحا، انت ليه عملت عملية تدوير وريحت لاعيبة، ولسة الماتش اللي جاي عندك كمان أسبوع".

أضاف: "موسيماني قال إن اللاعيبة مجهدة، ومفيش حد بتاع كورة هيقتنع بذلك، الأهلي عنده وقت مناسب للراحة بين مباراتي الرجاء وقبلها".

وواصل: "أحمد عبد القادر أهم لاعب في الأهلي بالوقت الحالي، لماذا يتم إراحته، خلال مواجهة المصري، والخطيب بالنسبة له الموضوع مش خسارة ماتش ولكن هناك أسئلة محتاج الخطيب إجابات من موسيماني عنها".

واختتم حديثه قائلا: "أكد الخطيب في ختام جلسته لموسيماني أهمية الفوز في مباراة الرجاء ذهابا بنتيجة مريحة، فمباراة العودة ستكون صعبة للغاية على ملعب محمد الخامس، ولو الأهلي كسب واحد بس في الذهاب هيكون عنده مشكلة، الأهلي محتاج يكسب الرجاء سكور".

ميدو الخطيب النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي بيتسو موسيماني حسام غالي سيد عبد الحفيظ

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