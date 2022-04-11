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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر السعادة| نهال طايل تقدم نصيحة لـ إزالة الخوف.. فيديو

نهال طايل
نهال طايل

قالت الإعلامية نهال طايل، إنه دائما الإنسان عندما يتحدث عن حياته وتأمين مستقبله، تختلف الأراء، الأول الذي ترك أمره على الله عز وجل، أو الأخير الذي فكر في هم الدنيا .

وأضافت «نهال طايل» خلال برنامج «إحنا لبعض» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الشخص الذي ترك أموره لله، يشعر بالقوة والاطمئنان، لأنه لا يشعر بالخوف على المستقبل، مؤكدا أنها سر السعادة وإزالة الخوف.

وأشارت «نهال طايل» إلى أن الشخص الذي لا يترك أمره لله فهو ظلم نفسه لأن رب العباد هو الذي بيده كل شئ، مشددة على ضرورة الرحمة والتعاون بين الناس والعمل على الدعم والعطاء .

نهال طايل إحنا لبعض صدى البلد الدنيا المستقبل

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