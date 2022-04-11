الخشت: تقدمنا 150 مركزا بالتصنيف العالمي.. وتصدرنا الجامعات المصرية والأفريقية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن سبب تقدم جامعة القاهرة بشكل مستمر فى التصنيفات العالمية .

قال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لـ"صدى البلد"، “حققت جامعة القاهرة خلال الـ 4 سنوات الأخيرة تقدمًا غير مسبوق في التصنيفات الدولية، واحتلت موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في العديد من التصنيفات، واستطاعت أن تُجدد نفسها، وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى، بل تتفوق على العديد منها بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية”.

وتابع “أصبحت الجامعة من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية، حيث جاءت ضمن أفضل جامعات العالم محققة قفزات تصل إلى 150 مركزًا في العديد من التصنيفات وتقدمت سبعة أضعاف في بعضها، وتقدمت بشكل غير مسبوق في 8 تصنيفات دولية”.

و أضاف “ الخشت ” ، نقوم بتطوير أنفسنا من خلال اتباع سياسات جامعات الجيل الرابع لتوظيف ما تملكه الجامعة من إمكانات أساتذتها وعلمائها ومعاملها، والعمل على زيادة التعاون الدولي وبناء الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة من خلال برامج علمية مشتركة لزيادة الدرجات العلمية المشتركة، وإتاحة التبادل الأكاديمي والطلابي، واستقدام أساتذة أجانب، وإدخال برامج ونظم تعليمية جديدة بمعايير عالمية، والتوسع في تخصصات وظائف المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاعلام الرقمي والأمن المعلوماتي.



كما تابع رئيس الجامعة قائلا “ كما عملنا على تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، والتركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة في كافة المناسبات .