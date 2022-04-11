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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المفتي: الجندي في مهامه الشاقة يسمح له بالإفطار في رمضان وعليه القضاء

فضيلة الأستاذ الدكتور
فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الجندي في مهامه الشاقة يسمح له بالإفطار في شهر رمضان برخصة شرعية وعليه القضاء.
وأضاف شوقي علام ، في حوار مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج مكارم الاخلاق، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين،  أن يجوز الصيام على الحالات الاستثنائية في الصيام.

وتابع فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الجندي يكبر الله أكبر في ساحة المعركة لها تأثير بقدرة لله عز وجل، ومنها قوة، وإحداث في نفس العدو أثر كبير للغاية.
أكمل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن صيحة "الله أكبر" تؤكد أن الجنود تدرك أن قوتهم وانتصارهم إنما هو تسديد من الله ورعاية لهم، لافتا إلي أن الاشياء لا تؤثر بذاتها ولكن بأمر الله عز وجل.
 


 

الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية شهر رمضان مكارم الأخلاق

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