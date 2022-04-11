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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: قطر تقرر بيع باريس سان جيرمان عقب نهاية كأس العالم

ناصر الخليفي وليونيل
ناصر الخليفي وليونيل ميسي

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن دولة قطر قررت بيع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد نهاية بطولة كأس العالم أواخر هذا العام.

وبحسب برنامج “ التشيرنجيتو” الإسباني، أن دولة قطر ستنهي مشروعها مع نادي باريس سان جيرمان، وستبيع النادي بنهاية هذا العام.

وأشار البرنامج في خبر عاجل، أن ناصر الخليفي رئيس النادي ومالك مجموعة قنوات “ بي إن سبورتس” سيكون خارج باريس سان جيرمان بعد نهاية بطولة كأس العالم، وأن مجموعة جديدة ستدير النادي.

وأكد التقرير بأن كيليان مبابي سيرحل بشكل مؤكد عن نادي باريس سان جيرمان للانتقال لـ ريال مدريد الإسباني بنهاية عقده، نهاية هذا الموسم.

وذكر التقرير أن عدم تجديد عقد مبابي يُعد إخفاقًا وفشلًا لنادي باريس سان جيرمان وقطر.

يُذكر أن جهاز قطر للاستثمار قد اشترى نادي باريس سان جيرمان عام 2011.

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