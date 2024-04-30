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رئيس التحرير
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محافظات

المؤتمر الدولي الثالث لألسن الأقصر يواصل فعالياته

صدى البلد

، نظمت كلية الألسن بجامعة الأقصر،عدد من الفعاليات الثقافية ضمن أجندة المؤتمر، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وريادة  الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، عميد كلية الألسن، ورئيس المؤتمر الدولي السنوي الثالث  "الاستشراق وحوار الثقافات.. في عالم متغير" والمؤتمر الدولي الأول لشباب الباحثين " اللغة والمجتمع.. آفاق جديدة للدراسات الإنسانية".

وتضمنت فعاليات المؤتمر، عقد أمسية ثقافية للدكتور جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، بالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر، أدارها الشاعر حسين القباحي، والدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن،   بحضور ضيوف المؤتمر وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضحت الدكتورة تهاني كامل منسق اللجنة الإعلامية للمؤتمر أن الكلية بالتعاون مع القنصلية الروسية ومكتبة مصر العامة، نظمت معرضًا للصور عن الفضاء، وأول رائد فضاء روسي بمقر مكتبة مصر العامة بالأقصر، إلى جانب تنظيم  معرض لوحات صيني بالمكتبة بمشاركة 16 فنان  يضم 120 لوحة.

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وقال الدكتور محمد نصر الجبالي عميد كلية الألسن: إن المؤتمر يستهدف تحقيق عدد من الاهداف، أهمها: إبراز أثر الجهود العلمية في مجال الاستشراق، وتوطيد العلاقات العلمية والثقافية بين المؤسسات العلمية في مصر و خارجها، فضلًا عن سعيه  لبيان دور المستشرقين  في نقل التراث العربي الى لغاتهم المختلفة، وإلقاء الضوء على إسهامات المستشرقين  في دراسة الثقافة العربية، وكذلك بيان دور الترجمة في التقارب بين الثقافات و تناول المشكلات التي تواجهها  و سبل الحل.

 

وأشار الجبالي إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك، فقد تم التنسيق بين الجهات والمراكز والمؤسسات المعنية في كلا  البلدين وتشجيع البحوث والدراسات والإبداعات التي تهتم بنقل التراث، وتشجيع القيام بالترجمات وبالأبحاث اللازمة لاستدراك نقص المعلومات في مصادر المعرفة الأساسية.

وأشاد  الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة بالفعاليات والأنشطة المستمر انعقادها على هامش المؤتمر، والتي تؤكد نجاح المؤتمر، مبينًا أن المؤتمر حظى بإقبال كبير من الباحثين والضيوف.

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