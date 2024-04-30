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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب التزويغ.. إحالة العاملين بمراكز الشباب بالقليوبية للشئون القانونية

مركز شباب
مركز شباب

كلف  الدكتور  محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية  محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد سمير من العاملين بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي طوخ وشبين القناطر . 


تمت متابعة مراكز شباب قرقشندة ومشتهر ونامول وكفر شبين والحصافه وزاوية الشيخ سند وتبين أن هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها بشكل كامل ، وتمت مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية للمراكز . 


كما شملت المتابعة مركز شباب العمار والذي تبين أنه مفتوح بدون عاملين أما مركز شباب أجهور فتبين غياب بعض العاملين به ، بينما وجد مركز شباب ترسا والحسانية  مغلقين في اوقات العمل الرسمية. 


وشملت المتابعة مراجعة  استخراج إيصالات رسمية نظير استئجار  ملعبي مركز شباب الحصافة وكفر شبين  وتنس الطاولة بزاوية الشيخ سند.


وفي مركز شباب العمار تمت متابعة أعمال مركز التخاطب حرصا على تقديم خدمات أفضل  للمواطنين وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  


وأمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك مشيرا إلى استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على إلتزام العاملين وتقديم الخدمات للمترددين.

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