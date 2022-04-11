14 ألف جنيه وسيارة مرسيدس.. أسرار في حياة حلمي عبد الباقي.. فيديو

قال المطرب حلمي عبدالباقي، إن الكثير من الأشخاص أو الجمهور يعتقد أن الفنانين حياتهم ليست منضبطة، موضحا "فاكرين إن الفنان دا بيكون الواد البحبوح اللي سايب الدنيا ماشية كده من غير التزام".

وأضاف حلمي عبدالباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الأمر ليس صحيحا، فأنا لا زلت متأثرا بتربية والديّ لي، وأطبقها مع أهل بيتي تمسكا بالعادات والتقاليد التي نشأت عليها.

وتابع: أنه بدأ مسيرته الفنية من مدينة الزقازيق التي نشأ فيها، ثم انتقل إلى الإسكندرية وبدأ الغناء هناك في الملاهي الليلية ولمدة 4 مواسم، كانت من أجمل أيام حياته، موضحا أنه استطاع خلال هذه الفترة شراء سيارة مرسيدس وإدخار 14 ألف جنيه.

