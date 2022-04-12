استكمال مشروع الصرف الصحي حلم أهالي أبو يوسف الكيلو 19 بالعجمي.. صور

معاناة يعيشها أهالي أبو يوسف الكيلو ١٩ التابعة لحى العجمى فى محافظة الإسكندرية ، بسبب تعطل استكمال مشروع الصرف الصحي منذ عدة سنوات.

يقول المواطن سيد الصباغ ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن ابو يوسف - الكيلو ١٩ - التابعة لحى العجمى - فى محافظه الإسكندرية، من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي داخل المنطقة والاعتماد فقط على الطرنشات التى تسربت منها مياه الصرف الصحي منها أسفل المنازل، مما أدى لظهور التصدعات والتشققات فى كثير منها وتهدد بكارثة بيئية، فضلا عن تسربها إلى مياه الشرب".

وأضاف: "شوارع وطرقات المنطقة تحولت لبحيرات من مياه الصرف الصحي العفنة، التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتعوق عملية السير والوصول للمنازل واستغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.

وتابع: "نعانى من الطفح الدائم لمياه الصرف الصحي بالشوارع، مما أصاب أهالى المنطقة بالأمراض، خاصة الأطفال، والطريق غير مرصوف بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى".

وناشد الأهالى المسئولية سرعة حل المشكلة و الموافقة على استكمال مشروع الصرف الصحى رأفة بصحة الأهالي .



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