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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استكمال مشروع الصرف الصحي حلم أهالي أبو يوسف الكيلو 19 بالعجمي.. صور

صدى البلد

معاناة يعيشها أهالي أبو يوسف الكيلو ١٩ التابعة لحى العجمى فى محافظة الإسكندرية ، بسبب تعطل استكمال مشروع الصرف الصحي منذ عدة سنوات.

يقول المواطن سيد الصباغ ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن ابو يوسف - الكيلو ١٩ - التابعة لحى العجمى - فى محافظه الإسكندرية، من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي داخل المنطقة والاعتماد فقط على الطرنشات التى تسربت منها مياه الصرف الصحي منها أسفل المنازل، مما أدى لظهور التصدعات والتشققات فى كثير منها وتهدد بكارثة بيئية، فضلا عن تسربها إلى مياه الشرب".

 

وأضاف: "شوارع وطرقات المنطقة تحولت لبحيرات من مياه الصرف الصحي العفنة، التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتعوق عملية السير والوصول للمنازل واستغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.

 

وتابع: "نعانى من الطفح الدائم لمياه الصرف الصحي بالشوارع، مما أصاب أهالى المنطقة بالأمراض، خاصة الأطفال، والطريق غير مرصوف بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى".

 

وناشد الأهالى المسئولية سرعة حل المشكلة و الموافقة على استكمال مشروع الصرف الصحى رأفة بصحة الأهالي .


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة الاسكندرية كارثة بيئية مياه الصرف الصحى الروائح الكريهة مشروع الصرف الصحي حي العجمي استكمال مشروع الصرف الصحي الكيلو 19

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