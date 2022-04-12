الجريني يبكي على الهواء: صعب أرجع المغرب وألاقي مكان والدتي فاضي.. فيديو

تأثر المطرب عبد الفتاح الجريني بالبكاء، بعد حديثه عن والدته، قائلا “مروحتش المغرب من ساعة وفاة والدتي ولكن أنا بالرغم من ده أنا أعشق المغرب ولكن صعب أرجع البيت والاقي مكان والدتي فاضي ومش عارف أرجع بسبب كدة”.

وأضاف عبد الفتاح الجريني، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن “اهلى واخواتي ابتديت اجيبهم عندي ولسه الموضوع واخد مني وقت عشان ارجع المغرب”.

وتابع المطرب عبد الفتاح الجريني، أن “فيه ناس عارفة أنه بقالي 4 سنين مروحتش المغرب ولكن ميعرفوش السبب، فربنا سبحانه وتعالى فوق ووالدتي تحت”.

وأشار عبد الفتاح الجريني “انا قضيت فترة كبيرة مع والدتي في المستشفيات”.