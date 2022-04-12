عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تشهد فعاليات الحفل الختامي لمعرض الأنشطة التربوية

صدى البلد

شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء  الإثنين، فعاليات الحفل الختامي لمعرض الأنشطة التربوية الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة دمياط الإعدادية للبنين بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و عقيد دكتور سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و ممثلى مجلس الأمناء والأوقاف والكنيسة.

 

واستهلت "محافظ دمياط" الاحتفال بإفتتاح معرض الأنشطة، كما تفقدت أروقته المتضمنة توجيه قطاعات التعليم العام والفنى والخدمات التربوية بالإدارات التعليمية، حيث شمل أعمال ومنتجات وبرامج متطورة حققها الطلاب على مدار العام الدراسى، وحرصت "محافظ دمياط" على التواصل مع المشرفين والطلاب وأعضاء فريقا دمياط "ISEF2022" و "trojans".

وخلال الاحتفال الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم وتخلله فقرات فنية وغنائية وعروض رياضية وعسكرية قدمها الطلاب، القت "المحافظ" كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بحضور الحفل الختامي لهذا المعرض، كما أشادت بما ضمه من أعمال عكست المجهودات المبذولة للارتقاء بمنظومة الأنشطة التربوية لما لها من أثر بالغ فى تعزيز القدرات و المواهب لدى الطلاب فضلاً عن دورها في بناء شخصيتهم و غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، مما يحقق بناء جيل قيادى قادر على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية والبناء..

ووجهت التحية لمديرية التربية والتعليم وجميع القائمين على هذا المعرض، وأولياء الأمور والطلاب المشاركين به معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد...

ومن جانبه، توجه الدكتور خالد خلف بالشكر الجزيل إلى محافظ دمياط، مؤكدًا أن المنظومة التعليمية قد نالت دعما غير مسبوق تحت قيادتها، كما أشار إلى أن التربية والتعليم بدمياط قد حققت ١١٥ جائزة ومراكز أولى بمسابقات للأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية، إلى جانب ٧ مراكز على مستوى العالم بمجالات الأنشطة العقلية والرياضية، وأكد الدكتور خلف ان هذا العرس التعليمى يأتى كجزء من مجال كبير وواسع بالمدارس، و مبادرات انفردت بها المديرية، موجها الشكر لجميع العاملين بها والمعلمين والطلاب.

هذا وقد تسلمت "الدكتورة منال عوض" درع مديرية التربية والتعليم  تقديرًا لجهودها المبذولة لدعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وفى ختام الاحتفال.. التقطت "المحافظ" صورة جماعية  مع الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقات البحث العلمى.

اقرأ أيضا 

صحة دمياط: تحرير 40 محضرا لمنشأت غذائية لعدم توفر اشتراطات النظافة

FB_IMG_1649716814634
FB_IMG_1649716814634
FB_IMG_1649716811132
FB_IMG_1649716811132
FB_IMG_1649716803507
FB_IMG_1649716803507
FB_IMG_1649716807364
FB_IMG_1649716807364
FB_IMG_1649716796749
FB_IMG_1649716796749
دمياط البحث العلمي مديرية التربية والتعليم المعرض محافظ دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط توجه بتعديل جداول امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. شريف سلامة يكشف كواليس دوره في مسلسل فاتن أمل حربي

الجريني: محمد منير مثلى الأعلى.. وبحب عفوية فيفي عبده

تفاصيل جديدة حول انفجار صيدا اللبنانية

للتحقيق في جرائم حرب.. وصول قوات من الدرك الفرنسي إلى أوكرانيا

حقك تحلم.. مبادرة حياة كريمة تبرز رؤية مصر 2030

مقتل شخص وإصابة 3 في انفجار بصيدا اللبنانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

فيديو

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

ماذا تعني قرارات الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

داخل جوال ومدفون.. تفاصيل العثور على الطفل زياد بالاسماعيلية

إحنا في زمن التريند .. محمد نجاتي يهاجم منة عرفة وطليقها بسبب أحد المشاهد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ