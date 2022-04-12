محافظ دمياط تشهد فعاليات الحفل الختامي لمعرض الأنشطة التربوية

محافظة دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء الإثنين، فعاليات الحفل الختامي لمعرض الأنشطة التربوية الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة دمياط الإعدادية للبنين بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و عقيد دكتور سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و ممثلى مجلس الأمناء والأوقاف والكنيسة.

واستهلت "محافظ دمياط" الاحتفال بإفتتاح معرض الأنشطة، كما تفقدت أروقته المتضمنة توجيه قطاعات التعليم العام والفنى والخدمات التربوية بالإدارات التعليمية، حيث شمل أعمال ومنتجات وبرامج متطورة حققها الطلاب على مدار العام الدراسى، وحرصت "محافظ دمياط" على التواصل مع المشرفين والطلاب وأعضاء فريقا دمياط "ISEF2022" و "trojans".

وخلال الاحتفال الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم وتخلله فقرات فنية وغنائية وعروض رياضية وعسكرية قدمها الطلاب، القت "المحافظ" كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بحضور الحفل الختامي لهذا المعرض، كما أشادت بما ضمه من أعمال عكست المجهودات المبذولة للارتقاء بمنظومة الأنشطة التربوية لما لها من أثر بالغ فى تعزيز القدرات و المواهب لدى الطلاب فضلاً عن دورها في بناء شخصيتهم و غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، مما يحقق بناء جيل قيادى قادر على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية والبناء..

ووجهت التحية لمديرية التربية والتعليم وجميع القائمين على هذا المعرض، وأولياء الأمور والطلاب المشاركين به معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد...

ومن جانبه، توجه الدكتور خالد خلف بالشكر الجزيل إلى محافظ دمياط، مؤكدًا أن المنظومة التعليمية قد نالت دعما غير مسبوق تحت قيادتها، كما أشار إلى أن التربية والتعليم بدمياط قد حققت ١١٥ جائزة ومراكز أولى بمسابقات للأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية، إلى جانب ٧ مراكز على مستوى العالم بمجالات الأنشطة العقلية والرياضية، وأكد الدكتور خلف ان هذا العرس التعليمى يأتى كجزء من مجال كبير وواسع بالمدارس، و مبادرات انفردت بها المديرية، موجها الشكر لجميع العاملين بها والمعلمين والطلاب.

هذا وقد تسلمت "الدكتورة منال عوض" درع مديرية التربية والتعليم تقديرًا لجهودها المبذولة لدعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وفى ختام الاحتفال.. التقطت "المحافظ" صورة جماعية مع الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقات البحث العلمى.

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