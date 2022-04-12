أحمد صلاح حسني: نفسي أمثل مسرح وعلي ربيع ومصطفى خاطر وحوش كوميديا.. فيديو

أكد الفنان أحمد صلاح حسني، أمنيته تمثيل دور كوميدي ومسرح، قائلا: "نفسى امثل كوميدي واعمل مسرح وفى ممثل عنده إمكانيات في الجانب الكوميدي وأنا مش ممثل كوميدي ولكن اقدر اعمل كوميديا الموقف".

وأوضح الفنان أحمد صلاح حسني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يمتلك إمكانيات علي ربيع ومصطفى خاطر في الكوميديا، مضيفا: "معنديش إمكانيات على ربيع ومصطفى خاطر ودول وحوش ممكن يبقى مش معاهم اسكريبت ويموتونا من الضحك".

وتابع: "إحنا كل واحد له فينا في التمثيل له معلب وملعبي أداء الأدوار الصعبة وبحب ادخل الأدوار اللي يتقال لي مش لايقة عليا".