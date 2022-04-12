دوري أبطال آسيا.. الشباب السعودي يكتسح الجزيرة الإماراتي بثلاثية.. والسد القطري يخسر من الفيصلي

فاز فريق الشباب السعودي الجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل كارلوس جونيور الهدفين الأول والثالث للشباب في الدقيقتين السادسة و78 وتكفل تركي مروان العمار بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الشباب لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما ظل الجزيرة الإماراتي في المركز الرابع والأخير بدون رصيد.

واقتنص الفيصلي السعودي فوزا ثمينًا على السد القطري بانتصاره عليه بهدفين لهدف ضمن منافسات ذات الجولة

تقدم السد بهدف عن طريق حسن خالد الهيدوس في الدقيقة الرابعة لكن هشام فايق أدرك التعادل للفيصلي في الدقيقة 16 وتكفل جوليو تافاريس بتسجيل هدف الفوز للفريق السعودي في الدقيقة 53.