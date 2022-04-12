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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

6 رسائل لمحافظ بورسعيد حول امتحان البابل شيت لطلبة الشهادة الإعدادية

صدى البلد

خرج اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال اجتماعه مع قيادات العملية التعليمية بالمحافظة لمناقشة تفاصيل تطبيق "البابل شيت" وميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالعديد من التصريحات الهامة التى توضح رؤية المحافظة فى تعديل نظام الامتحانات . 

ووجه محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع الذي حضره جميع قيادات مديرية التربية والتعليم، بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة العديد من الرسائل الهامة لعرض تفاصيل تطبيق "البابل شيت" وميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.

واجمل محافظ بورسعيد وجهة نظر المحافظة فى التعديل من خلال 6 رسائل تؤكد أن العملية جاءت بناء على دراسة لصالح الطالب وولى الأمر والمدرسة قائلا :

- ننسق مع وزارة التربية والتعليم منذ قرابة شهرين للوصول إلى الوضع الحالي لامتحانات الشهادة الإعدادية. 

-بدون التعليم لن نخطو خطوة أو تتقدم مصر، وبدون التعليم لن يكون هناك مستقبل لأبنائنا 

- اهتم كمحافظ بهذا الملف من أجل أولادي أبناء بورسعيد في ظل الضغوط الواقعة على أبنائي التلاميذ وأولياء الأمور وإدارة المدرسة

- خوفي على أبنائي وأحفادي في بورسعيد وراء هذه القرارات".

- عدم اتضاح الرؤية لدى ولي الأمر ينعكس على الطالب لأن ولي الأمر يريد مجموع من خلال الدروس الخصوصية وليس التعلم

 - الهدف من عملية التقويم - الامتحانات - ليس فقط الوقوف على مستوى أداء الطلاب ولكن الإصلاح وعلاج السلبيات وتنمية الإيجابيات والعملية التعليمية ككل".

خبير تعليم يشيد بقرار إجراء امتحانات الإعدادية في بورسعيد بنظام "بابل شيت"

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم اعتمد المقترح المقدم من محافظة بورسعيد لتعديل نظام امتحانات الشهادة الاعدادية بالمحافظة كنموذج تجريبي هذا العام من النمط التقليدى الي نظام البابل شيت والتصحيح المميكن الالكترونى تمهيدا لتطبيقه على باقي محافظات الجمهورية حال نجاح التجربة.

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