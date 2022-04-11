خبير تعليم يشيد بقرار إجراء امتحانات الإعدادية في بورسعيد بنظام "بابل شيت"

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن النظام الجديد البابل شيت يعمل على تغير نوعية الامتحان مما جعل الطالب يعتمد بنسبة كبيرة علي التفكير وقياس المهارات الذهنية لديه والتخلص من فكرة الحفظ والتلقين، فنحن شاهدنا باعيننا كان اكثر من 50% من دفعة الثانوية العامة تحصل على مجموع اكثر من 90%، ولذلك توجد أزمة في التنسيق لان الثانوية القديمة كانت لا تعبر عن مهارة الطالب.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنة متفق جدا مع قرار الدكتور طارق شوقي بعقد امتحانات الإعدادية 2022 في بورسعيد بنفس نظام أسئلة المرحلة الثانوية ليتم تصحيحها إلكترونيا لان ذلك سوف يعمل علي تدريب الطلاب على نظام امتحانات الثانوية العامة من الآن ، خاصة أن أعداد طلاب الشهادة الإعدادية 2022 في بورسعيد قليل ويسمح بعقد هذه التجربة بلا أخطاء.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن فكرة عقد امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 بنظام البابل شيت و تصحيحها إلكترونيا ، هي فكرة خاصة بمحافظة بورسعيد فقط

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جروب تعليمنا الجديد عبر تطبيق واتس اب : إن هذه الفكرة هي فكرة فردية مقترحة من محافظ بورسعيد ولن يتم تعميمها على باقي المحافظات هذا العام.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن اولياء الأمور طلاب الإعدادية عليهم تأكيد ثقتهم في ابنائهم وضرورة تنظيم الوقت في المذاكرة لحسن استثمار الوقت المتاح، مشيرا إلى أن أكبر الأخطاء هو المقارنة بين قدرات الطلاب وبعضهم، مؤكداً أن هذا القرار هدفه تدريب طلاب الإعدادية على نظام الامتحانات الذي سيجدونه العام القادم عندما يتم تصعيدهم للصف الأول الثانوي ، منعا لحدوث الصدمة المعتادة في الثانوية العامة .

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن نظام البابل شيت الجديد بالاعدادية سوف يوفر لأولياء الأمور من نفقات الدروس الخصوصية لان المدرس يتقاضى أجرًا من الطالب مقابل تحفيظه للمنهج، أما الأن فالطالب لم يعد بحاجه إلي الحفظ لأن الأسئلة لن تأتي مباشرة وستأتي بصورة غير مباشرة لتضمن أن الطالب متمكن من فهم المعلومة وليس حفظها.

وصرح الخبير التربوي، بأن خوف الطلاب الشديد من الامتحان بنظام البابل شيت، يؤدي إلى صعوبة تذكر المعلومة بجانب الشعور بالارتباك الذي يؤدي إلي الشطب كثيرا في البابل شيت، عكس الخوف الطبيعي الذي يدفع الطالب إلى المذاكرة والتركيز للوصول للنجاح لتحقيق هدفه.

وحذر الدكتور حسن شحاتة، علي طلاب الاعدادية من خطر الوقوع في الكثير من المشاكل النفسية، بسبب التوتر والقلق الناتج من الامتحان، وضرورة تجنب التوقف عند الأسئلة التي لا يعرف إجابتها، لأن ذلك يؤدي إلى حدوث شلل في التفكير والارتباك والتوتر، بل يتم البدء بحل الأسئلة التي يعرفها اولاً.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، علي أنه لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن إجابة السؤال لن تحسب ويعرضك لخسارة درجة السؤال، خاصة أن التصحيح إلكتروني وستحسب الإجابة خاطئة حالة اختيار إجابتين أو سواء شطبها.