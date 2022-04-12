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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان: قبول دفعة جديدة لبرنامج تأهيل المعلمين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

-الدكتور ممدوح مهدى ..البرامج التى تقدمها الجامعة تهدف إلى تنمية المهارات ومواكبة التقدم التكنولوجى الذى تشهده البلاد، وكذلك للنهوض بالعملية التعليمية

-الدكتور إبراهيم لطفي.. يهدف البرنامج إلي تأهيل المدرسين العمليين  العاملين في الخدمة لاكساب  هذه  الفئة  التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان عن استعدادها  لبدء قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم لطفي  عميد الكلية، هذا ويستمر التقديم  شهر من تاريخه حيث أن الدراسة في الفصل التمهيدي تبدأ خلال يونيو – يوليو ٢٠٢٢ .

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أوضح الدكتور ممدوح مهدى أن البرامج التى تقدمها الجامعة تهدف إلى تنمية المهارات ومواكبة التقدم التكنولوجى الذى تشهده البلاد، وكذلك للنهوض بالعملية التعليمية.

كما أشار الدكتور إبراهيم لطفي ان برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة و يهدف البرنامج إلي تأهيل المدرسين العمليين  العاملين في الخدمة لاكساب  هذه  الفئه  التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية  وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

وتتمثل شروط التقدم للبرنامج كالآتي:
١. أن  يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.
٢.لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .
٣.مدة  الدراسة لا تقل عن سبعة  فصول دراسية.

وقد أعلنت الكلية الأوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج وتتمثل في ( أصل المؤهل وصورة - خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه -  بيان حالة أصل وصورة - شهادة الجيش أصل وصورة - شهادة ميلاد اصل وصورة - ٦ صور شخصية ).

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان قبول دفعة جديدة برنامج تأهيل المعلمين الدكتور ممدوح مهدي التقدم التكنولوجي Jobs Education

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