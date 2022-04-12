صباح الخير يا مصر يستعرض بيانا بدرجات الحرارة اليوم|فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة اليوم، الثلاثاء 12- 4 -2022 في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أن هناك حالة انكماش لمنخفض الهند الموسمي، وسيطرة المرتفع الآزوري بأجوائه المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري، سوف يصل إلى القاهرة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12 - 4 - 2022

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 14 25

الإسكندرية 13 19

الإسماعيلية 15 24

الدقهلية 23 15

الغردقة 20 31

المنيا 14 25

السويس 15 25

دمياط 14 23

بورسعيد 14 20

سيوة 13 23

العريش 14 21

طابا 16 24

شرم الشيخ 19 30

بنى سويف 14 25

المنيا 14 25