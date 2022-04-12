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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الزراعة في كل مصر".. إنفوجراف وفيديو بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

صدى البلد

 أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد السادس والثلاثين من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 5 وحتى 11 أبريل الجاري.


وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات مكبرة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 8 أطنان و518 كيلو جراما من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 36 ألفا و952 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما تم عقد 7 ندوات إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.


وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على زراعات القمح بمركزي طوخ والقناطر الخيرية؛ للاطمئنان على الزراعات، كما تم تنظيم ندوة إرشادية بمحطة الأرصاد الجوية بقرية سنهرة بمركز طوخ بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، بحضور وفد من دولة الدنمارك وبحضور عدد من المزارعين للتوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على الزراعات وكيفية التغلب على التغيرات المناخية السيئة على المزروعات. 


وشاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، في اجتماع موسع لمناقشة الضوابط وآليات تيسير عملية توريد الأقماح المحلية من المزارعين برئاسة محافظ المنوفية، وذلك استعدادا لبدء موسم حصاد وتوريد القمح، كما تم تنظيم حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات أسفرت عن ضبط 604 أقراص مبيد حشري (حبة الغلة) كما تم إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية، فضلا عن عقد 36 ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الاستخدام الأمثل للمبيدات ومراكز تجميع الألبان والري الحديث، كما انتهت مديرية الطب البيطري من تحصين 102 ألف و767 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين 428 ألفا و375 طائرا ضد الأمراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل.


ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 24 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 235 مركزا لبيع وتداول اللحوم، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 68 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين أكثر من 600 رأس ضد مرضي التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام والتسمم الدموي، وأكثر من 36 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، فضلا عن تنظيم 55 ندوة إرشادية و79 لقاء إرشاديا، وذلك للتوعية بالمشروعات القومية مثل إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان وتحسين سلالات الماشية والحملة القومية للتوعية ضد مرض أنفلونزا الطيور.


وقامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية بشن حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 77 كيلو جراما من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 32 ألفا و224 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية، وتحصين 32 ألفا و224 رأسا ضد حمى الوادي المتصدع، كما تم عقد 5 ندوات إرشادية.


كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح بالمرور على الجمعية الزراعية بالحمام لمعاينة الأماكن المقترحة لتجميع محصول القمح لتوريدها إلى الصوامع بقرية الشمامة.


وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد المرور على حقول القمح، كما شاركت المديرية في الاجتماع التنسيقي برئاسة محافظ بورسعيد لجميع القطاعات المنوط بها استقبال توريد القمح بشون وصوامع المحافظة وسط إجراءات تحفيزيه للمزارعين لسرعه التوريد، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على منافذ بيع التقاوي، كما تم المرور على زراعات القمح، وعقد ندوة إرشادية بمركز فارسكور لتوعية المزارعين بضرورة التوريد للشون فور الحصاد، كما تم المرور لمتابعة المشروعات واستغلال الأصول داخل ديوان المديرية والمرور على صوب إنتاج الخضر، ومنحل إنتاج العسل.


وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 أطنان و838 كيلو جراما من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 37 ألفا و461 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، وتحصين 21 ألفا و395 رأسا ضد الحمى القلاعية، وتحصين 12 ألفا و46 رأس ماشية ضد الجلد العقدي، وتحصين 15 ألف رأس ضد مرض التسمم الدموي، كما تم عقد 29 ندوة إرشادية تناولت عددا من الموضوعات على رأسها أهمية التحصين ضد الحم القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، وأهمية مراكز تجميع الألبان والتلقيح الاصطناعي. 
وشكلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، لجنة من الإرشاد الزراعي والمكافحة بالمديرية وإدارة إنتاج التقاوي لمتابعة إنبات بذره القطن، كما تم المرور على زراعات القمح، وزيارة الصوامع بمركزي الفيوم وطامية لمتابعة الاستعداد لاستلام محصول القمح، وكثفت المديرية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.


وشاركت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، في الاجتماع التنسيقي بحضور محافظ الأقصر، لبحث استعدادات توريد محصول القمح، كما انتهت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء من تسليم أول دفعة من السماد العضوي إلى الجمعية الزراعية بقرية الوادي للعمل على تحسين صفات التربة وجودتها، كما قامت إدارة دهب بالمرور على الآبار التي غمرتها السيول في الآونة الأخيرة ومتابعة ما نتج عنها من أضرار بمنطقة وادي قنى، كما تم إنشاء نماذج تعديل للبيانات المتعلقة بمنظومة كارت الفلاح.
 

 

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