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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ترسل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبالة شبه الجزيرة الكورية

أمريكا ترسل أبراهام
أمريكا ترسل "أبراهام لينكولن" قبالة شبه الجزيرة الكورية

قال مسؤول أمريكي إن المجموعة الهجومية الخاصة بحاملة الطائرات أبراهام لينكولن تنشط في المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بإرسال السفن وسط توتر بشأن تجارب الصواريخ الكورية الشمالية.

وقال المسؤول إن المجموعة في بحر اليابان، المعروف أيضا بالبحر الشرقي، لإجراء تدريبات مع القوات اليابانية لطمأنة الحلفاء والشركاء في المنطقة.

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تأتي هذه الخطوة في وقت يتنامى فيه قلق مسؤولين أمريكيين من أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية تحت الأرض في الأيام المقبلة.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2017 التي ترسَل فيها مجموعة حاملة الطائرات إلى المياه بين كوريا الجنوبية واليابان. ففي ذلك العام، تم إرسال حاملات الطائرات الأمريكية رونالد ريجان وتيودور روزفلت ونيميتز ومجموعاتها الهجومية المتعددة السفن في استعراض للقوة على خلفية تجارب كوريا الشمالية لصواريخ وأسلحة نووية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادر مطلعة لم تسمها أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ستعمل في المنطقة لما يتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام.

وفيما يتعلق بالتقارير الإعلامية الكورية الجنوبية التي نشرت يوم الاثنين، قال متحدث باسم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إنها لن تعلق على تدريبات مزمعة أو جارية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها على علم بأن حاملة الطائرات في المياه الدولية، لكنها امتنعت عن التعليق على التقارير لأنها من الأصول العسكرية الأمريكية.

وسبق أن انتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية الأمريكية بوصفها بروفة حرب، وقالت إنها تفاقم التوتر.

أمريكا إبراهام لينكولن شبه الجزيرة الكورية واشنطن حاملة الطائرات

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