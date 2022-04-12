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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طلاب التربية الفنية بجامعة حلوان يشاركون فى تجميل جدران الكلية بالخط العربي

كلية التربية الفنية
كلية التربية الفنية جامعة حلوان

شارك طلاب الفرقة الرابعة شعبة التثقيف بالفن بكلية التربية الفنية جامعة حلوان فى تجميل جدران الكلية باستخدام الخط العربي وتشكيل تصميمات غاية في الروعة، وذلك برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمود حامد عميد الكلية.

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من جانبه أشاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة بإبداعات الطلاب التي لا تنتهي في جميع المجالات لما يقدمونه من أعمال تعبر عن الواقع الفني للمجتمع بطريقة راقية، بالإضافة إلى مساهماتهم الإبداعية في العديد من المشروعات بالدولة، مشيرا إلى أن جامعة حلوان تتميز بكلياتها الفنية المتخصصة والمتنوعة .

وأكد الدكتور محمود حامد عميد الكلية على دور الفن في رفع الذوق العام، لأنه مؤثر حقيقي يسهم في عمليات التجديد والتطوير الاجتماعي، موجها الشكر لطلاب الكلية حيث أن مشاركتهم جاءت تعبيرا عن رغبة الطلاب وحبهم وانتمائهم للكلية.

وأشاد عميد الكلية بالمستوى الفني وبالجهد المبذول من قبل الطلاب لتجميل جدران الكلية باستخدام الخط العربي.

وتضم اسماء فريق العمل الذين شاركوا كل من: إسلام حسين محمود، عبدالرحمن عمرو السيد، شهدان هشام عبد الباسط، فرح صلاح عصام، ضي محمد عوض، سلمي اسامه احمد، ساره وحيد الجيار، حبيبة اسامة محمد، تقي ايمن احمد، هبه وحيد يوسف، وتحت إشراف الدكتور أحمد حاتم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، معيد محمد مدحت.

كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية جامعة حلوان شعبة التثقيف بالفن تجميل جدران الكلية الخط العربي الدكتور ممدوح مهدي Jobs Education

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