عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية: القمر يقترن مع النجم بولوكس مساء اليوم

البحوث الفلكية
البحوث الفلكية

أكد  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن القمر سيقترن مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم)  اليوم السبت الموافق 9  أبريل.

وقال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، ان القمر يقترن مع النجم بولوكس اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل .

وأضاف أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق،  أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

txt

التفاصيل الكاملة لتغيير شكل امتحانات الإعدادية في بورسعيد فقط بموافقة وزير التعليم

txt

التعليم: إتاحة العلوم والرياضيات لـ الصف الرابع على منصة بنك المعرفة

جدير بالذكر أن بولوكس هو اسم يوناني، لكن الأسطورة وراء الاسم تأتي من الثقافات اليونانية واللاتينية، وكان بولوكس وكاستور توأمان في السماء وبحسب المعتقدات القديمة كان من المفترض أن يساعدا البحارة في مشكلات الملاحة ، وفي عام 2006، نشر علماء الفلك ورقة تؤكد وجود كوكب يدور حول بولوكس، وأطلقوا عليه اسم « Beta Genorium b» وهو أكبر بكثير من الأرض ويقدر حجمه بأكثر من 1.6 مرة حجم كوكب المشترى.

ويعد النجم «بولوكس»- ، ألمع نجم في كوكبة الجوزاء، وهو نجم عملاق لونه مائل إلى اللون الأحمر، وحجمه 1.15، ويبعد 33.7 سنة ضوئية عن الأرض، وتقدر كتلته بثلاثة أضعاف كتلة كوكب المشترى مع فترة مدارية تقارب 590 يومًا، بحسب الموقع الرسمي للموسوعة البريطانية ، واكتشف العلماء مؤخرا أن له كوكب خارج المجموعة الشمسية، ولمعانه يقارب 32 مرة من لمعان الشمس، ما يجعله في المرتبة 17 بين أكثر النجوم سطوعًا في سماء الليل، وفقًا لما ذكره موقع «سبيس» المتخصص في علوم الفضاء والفلك.

وعلى جانب آخر .. كان قد كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أخر أيام شهر رمضان 2022 المبارك وعن موعد أول أيام عيد الفطر.

قال الدكتور جاد القاضي، أن طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد، فإن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثون يوما، وبذلك تكون اخر أيامه الأحد الموافق 1 من شهر مايو القادم .

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شـوال(عيد الفطر) سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة ٢٨ مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبـت ۲۹ من رمضـان ١٤٤٣ هـ الموافق 30 أبريل ۲۰۲۲ م ( يوم الرؤية )، مما يعني أن  أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الإثنيـن الموافق 2 مايو 2022.

واشار الدكتور جاد أن هلال شهر شـوال يلاحظ انه لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس 30 أبريل( يوم الرؤية ) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ،  ويغرب القمر ( في طور الهلال القديم ) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) في مكة المكرمة والقاهرة بـ 15 دقيقة ، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 14 - 15 ددقيقة ) .

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – ۲۰ دقيقة ) ، وبذلك يكون يوم الأحـد ۱ مايو ٢٠٢٢ م هو المتمم لشهـر رمضـان ١٤٤٣ هـ ، وتكون غـرة شهـر شـوال ١٤٤٣ هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن ٢ مايو ۲۰۲۲ م ( عيد الفطر المبارك ) .

القمر الفلك النجم بولوكس بولوكس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

التفاصيل الكاملة لـ قتل كاهن الإسكندرية.. المتهم يتراجع عن اعترافه بارتكاب الجريمة

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

"مكأفاة التوقيع" تؤجل إجراءات ارتداء أشرف بن شرقي قميص الأهلي

ترشيحاتنا

طارق مصطفي: موسيماني أفضل مدرب في تاريخ الأهلي ومباراة الرجاء صعبة

رسميا.. خطوبة جينيفر لوبيز وبن أفليك للمرة الثانية في تاريخهما

أعلى سعر لشراء اليورو فى البنوك اليوم السبت 9-4-2022

بالقانون.. إعفاء عائد استثمار ودائع المهاجرين المصريين العاملين بالخارج

التعليم: استكمال دراسة مناهج الترم الثاني بجميع المدارس دون حذف

خالد النبوي وابنه الأبرز .. فنانين وأولاهم في عمل درامي واحد| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

اعتداء مروع على صحفي داخل قسم شرطة يثير الغضب في الهند| شاهد

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

دق الطبول الكبيرة.. سر منع الأزواج من أكل زوجاتهم في تايلاند خلال رمضان

فيديو

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ