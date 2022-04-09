البحوث الفلكية: القمر يقترن مع النجم بولوكس مساء اليوم

أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن القمر سيقترن مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم) اليوم السبت الموافق 9 أبريل.

وقال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، ان القمر يقترن مع النجم بولوكس اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل .

وأضاف أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

جدير بالذكر أن بولوكس هو اسم يوناني، لكن الأسطورة وراء الاسم تأتي من الثقافات اليونانية واللاتينية، وكان بولوكس وكاستور توأمان في السماء وبحسب المعتقدات القديمة كان من المفترض أن يساعدا البحارة في مشكلات الملاحة ، وفي عام 2006، نشر علماء الفلك ورقة تؤكد وجود كوكب يدور حول بولوكس، وأطلقوا عليه اسم « Beta Genorium b» وهو أكبر بكثير من الأرض ويقدر حجمه بأكثر من 1.6 مرة حجم كوكب المشترى.

ويعد النجم «بولوكس»- ، ألمع نجم في كوكبة الجوزاء، وهو نجم عملاق لونه مائل إلى اللون الأحمر، وحجمه 1.15، ويبعد 33.7 سنة ضوئية عن الأرض، وتقدر كتلته بثلاثة أضعاف كتلة كوكب المشترى مع فترة مدارية تقارب 590 يومًا، بحسب الموقع الرسمي للموسوعة البريطانية ، واكتشف العلماء مؤخرا أن له كوكب خارج المجموعة الشمسية، ولمعانه يقارب 32 مرة من لمعان الشمس، ما يجعله في المرتبة 17 بين أكثر النجوم سطوعًا في سماء الليل، وفقًا لما ذكره موقع «سبيس» المتخصص في علوم الفضاء والفلك.

وعلى جانب آخر .. كان قد كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أخر أيام شهر رمضان 2022 المبارك وعن موعد أول أيام عيد الفطر.

قال الدكتور جاد القاضي، أن طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد، فإن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثون يوما، وبذلك تكون اخر أيامه الأحد الموافق 1 من شهر مايو القادم .

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شـوال(عيد الفطر) سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة ٢٨ مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبـت ۲۹ من رمضـان ١٤٤٣ هـ الموافق 30 أبريل ۲۰۲۲ م ( يوم الرؤية )، مما يعني أن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الإثنيـن الموافق 2 مايو 2022.

واشار الدكتور جاد أن هلال شهر شـوال يلاحظ انه لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس 30 أبريل( يوم الرؤية ) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ، ويغرب القمر ( في طور الهلال القديم ) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) في مكة المكرمة والقاهرة بـ 15 دقيقة ، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 14 - 15 ددقيقة ) .

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – ۲۰ دقيقة ) ، وبذلك يكون يوم الأحـد ۱ مايو ٢٠٢٢ م هو المتمم لشهـر رمضـان ١٤٤٣ هـ ، وتكون غـرة شهـر شـوال ١٤٤٣ هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن ٢ مايو ۲۰۲۲ م ( عيد الفطر المبارك ) .