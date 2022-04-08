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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: إتاحة العلوم والرياضيات لـ الصف الرابع على منصة بنك المعرفة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خبرا سارا لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم.

قال وزير التربية والتعليم: "تم اتاحة برنامجي العلوم والرياضيات بنسختيهما المطبوعة والرقمية على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرية، لتحقيق أفضل مستويات التحصيل المعرفي المطلوب وتتويجاً لدخول مصر مرحلة الاتاحة الرقمية لمناهجها والتوسع فيها ، واتساقاً مع معالم الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا الإجراء جاء نظرا لما تتمتع به مناهج الصف الرابع الابتدئي من خصوصية في منظومة التعليم المستحدثة التي ترسخ لمفاهيم التعلم مدى الحياة، وفي إطار حرص الوزارة على ترسيخ مفاهيم المنظومة التعليمية الجديدة التي تستهدف إعداد جيل مبتكر وقادر على فهم الاختلافات وتقبلها والمنافسة عالمياً .

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شدد خلالها على ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى مما يتم توفيره من برامج دولية عالية المستوى لإضفاء تجربة ناجحة وفريدة على رحلة تعلم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي لبرنامجي العلوم والرياضيات .

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كما شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة ستخدام معلمي وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي لمنصة ادارة التعلم مع التأكيد المستمر على أهمية المتابعة والوصول إلى البرامج الرقمية المجانية المتاحة باللغة العربية من خلال منصة ادارة التعلم.

جدول امتحانات نهاية العام لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات نهاية العام لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم:


الأحد 8 مايو 2022 : اللغة العربية - التربية الدينية.
الاثنين 9 مايو 2022 : علوم - مهارات مهنية.
الثلاثاء 10 مايو 2022 : دراسات - ICT.
الأربعاء 11 مايو 2022 : اللغة الإنجليزية.
الخميس 12 مايو 2022 : الرياضيات.

بالألوان.. طريقة تقييم تلاميذ 4 ابتدائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؛ من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجات الطالب لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2).

وقالت وزارة التربية والتعليم: يكون مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الألوان في تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي تشير إلى مجموعة من الدلالات على النحو التالي :

  •  "اللون الأزرق يشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (85 إلى 100).
  • يشير اللون الأخضر إلى أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).
  • يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).
  • يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي، في أحد المقررات الدراسية أو أكثر، بعد اختبارات الدور الثاني؛ عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

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