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برلمان

برلماني يتقدم بطلب مناقشة لوزير التعليم بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم طارق شوقي

تقدم النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة للمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، لتوجيه لوزير التربية والتعليم، د. طارق شوقي، بخصوص نظام  امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.
وقال أبو عايشة في الطلب، إنه نظرًا لما تمثله شهادة الثانوية العامة، من اهتمام كبير عند مئات الآلاف من البيوت والأسر المصرية، وما تمثله من حالة قلق عامة على مصير أبنائنا وبناتنا من الطلاب. بحكم أنها "شهادة مصيرية" تفرق بين الطالب ومستقبله العلمي بعد ذلك، فإنه يتقدم بطلب مناقشة عامة لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، للنظر في تصريحاته بخصوص امتحانات الثانوية العامة.
وأردف ابو عايشة، أن وزير التربية والتعليم طلب من طلاب الثانوية العامة، التحضير المناسب لكل أنواع الأسئلة أيًا كانت وسيلة الامتحان عن طريق فهم نواتج التعلم. مؤكدا: إن نظام الثانوية العامة القديم، كان يحتوي على أسئلة تقييم تقيس في معظمها مهارة الحفظ والاسترجاع للمعلومات، أما نظام الثانوية العامة الجديد فهو عبارة عن أسئلة تقييم تقيس مستويات فهم نواتج التعلم.
واوضح عضو مجلس الشيوخ، في طلب المناقشة، بيان خطة وزارة التربية والتعليم فيما يخص امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام. وتوضيح خطة وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام وخطة تأمينها، وكذلك بيان كيفية تأمين أجهزة التابلت وانتظام خدماتها اثناء عقد امتحانات الثانوية العامة، وتوضيح ماهية الأسئلة التي ستقدم لطالب الثانوية العامة.
وشدد إنه ليس مطلوبًا أن تكون "لوغريتمات" أو في غير مناهج يتم تدريسها للطلبة.

وزارة التربية والتعليم طارق شوقي وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

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