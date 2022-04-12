متحدث كايزر تشيفز لـ صدى البلد: لم نتفاوض مع كيروش لتدريب الفريق

كشف فينا مافوسا المتحدث الرسمي باسم نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، حقيقة تفاوض إدارة ناديه مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

كانت تقارير صحفية جنوب إفريقيا، قد أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن كارلوس كيروش وكيفين جونسون المدرب العام السابق لفريق الأهلي يتصدران قائمة المرشحين لتدريب كايزر تشيفز، خلفا للاستكلندي ستيورات باكستر.

وقال فينا مافوسا في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: هذه التقارير ليس لها أي أساس من الصحة، لا أعرف من أين يأتون بهذه المعلومات".

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، عقد اجتماعا بمقر الاتحاد الأحد الماضي، انتهى بتوجيه الشكر لـ كارلوس كيروش، بعد اتفاق الطرفين على إنهاء التعاقد بالتراضي..

وأشاد مجلس اتحاد الكرة بالجهد الكبير الذي بذله كارلوس كيروش المدير الفني وجهازه المعاون، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها منتخب مصر إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.