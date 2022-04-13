تأجيل دعوى بطلان المادة 23 من قانون ضريبة المبيعات لـ 8 مايو

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد تأجيل دعوى المطالبة ببطلان نص المادة ( 23 ) مكرر من قانون ضريبة المبيعات لجلسة 8 مايو.

حملت الدعوى رقم 2 لسنة 42 دستورية والمقامة من شركة مطاحن الخمس نجوم ، ويمثلها قانونا عبد البديع طاهر متولي.

وطالب مقيم الدعوى عدم دستورية نص المادة ( 23 ) مكرر من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 وقرارات وزير المالية أرقام 295 لسنة 2005 و 296 لسنة 2005 الصادرة بتاريخ 20/4/2005 لمخالفة المواد أرقام 4 و 9 و 27 و 28 و 38 و 53 من دستور عام 2014 ، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .