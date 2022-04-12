التأمينات الاجتماعية: 7أيام مدة توثيق العقد من رفع طلب تسجيل المشترك بالسعودية

قالت التأمينات الاجتماعية السعودية إنّ مدة توثيق العقد 7 أيام من رفع طلب تسجيل المشترك السعودي.

أما بالنسبة لخطوات تسجيل المشترك السعودي فبينتها التأمينات لأصحاب العمل من خلال حسابها الرسمي على توتير، حيث قالت: بعد اكتمال خطوات تسجيل المشترك السعودي من قبل المنشأة ستصل رسالة للمشترك على رقمه المسجل في أبشر لتوثيق العقد، وفي حال موافقة المشترك على العقد سيتم اكتمال التسجيل في المنشأة.

أما في حال رفض المشترك للعقد أو انتهاء المدة النظامية للتوثيق (7 أيام) فإنّ بيانات المشترك لن تظهر لدى صاحب العمل وعليه إعادة تسجيل المشترك مرة أخرى في النظام، وفي حال انتهاء المدة النظامية لتوثيق العقد يحق لصاحب العمل إعادة تسجيل المشترك مرة أخرى ويمنح 7 أيام إضافية للتوثيق.

تتيح هذه الخدمة للمشترك الاطلاع على عقد العمل الذي تم رفعه من قبل صاحب العمل واتخاذ الإجراء المناسب من قبول أو رفض.

خطوات التقديم

• الضغط على أيقونة تقديم على الخدمة.

• إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق ثم اختيار تأكيد وستظهر قائمة العقود المعلقة.

• اختيار عرض وتوثيق:

ستظهر بيانات العقد وبيانات المشترك والمنشأة ويمكن تحميل العقد بصيغة pdf

• اختيار الإجراء المناسب من قبول أو رفض، وعند رفض العقد يلزم اختيار سبب الرفض.

• التأكيد على الاقرار وإدخال رقم الجوال ثم اختيار إرسال وستصلك رسالة بنتيجة توثيق العقد.