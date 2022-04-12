عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التأمينات الاجتماعية: 7أيام مدة توثيق العقد من رفع طلب تسجيل المشترك بالسعودية

صدى البلد

قالت التأمينات الاجتماعية السعودية إنّ مدة توثيق العقد 7 أيام من رفع طلب تسجيل المشترك السعودي.

أما بالنسبة لخطوات تسجيل المشترك السعودي فبينتها التأمينات لأصحاب العمل من خلال حسابها الرسمي على توتير، حيث قالت: بعد اكتمال خطوات تسجيل المشترك السعودي من قبل المنشأة ستصل رسالة للمشترك على رقمه المسجل في أبشر لتوثيق العقد، وفي حال موافقة المشترك على العقد سيتم اكتمال التسجيل في المنشأة.

أما في حال رفض المشترك للعقد أو انتهاء المدة النظامية للتوثيق (7 أيام) فإنّ بيانات المشترك لن تظهر لدى صاحب العمل وعليه إعادة تسجيل المشترك مرة أخرى في النظام، وفي حال انتهاء المدة النظامية لتوثيق العقد يحق لصاحب العمل إعادة تسجيل المشترك مرة أخرى ويمنح 7 أيام إضافية للتوثيق.

تتيح هذه الخدمة للمشترك الاطلاع على عقد العمل الذي تم رفعه من قبل صاحب العمل واتخاذ الإجراء المناسب من قبول أو رفض.

خطوات التقديم
• الضغط على أيقونة تقديم على الخدمة.
• إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق ثم اختيار تأكيد وستظهر قائمة العقود المعلقة.
• اختيار عرض وتوثيق:
ستظهر بيانات العقد وبيانات المشترك والمنشأة ويمكن تحميل العقد بصيغة pdf
• اختيار الإجراء المناسب من قبول أو رفض، وعند رفض العقد يلزم اختيار سبب الرفض.
• التأكيد على الاقرار وإدخال رقم الجوال ثم اختيار إرسال وستصلك رسالة بنتيجة توثيق العقد.

أمطار رعدية تضرب السعودية.. وتحذير شديد من الدفاع المدني

السعودية.. تسجيل 135 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

التأمينات الإجتماعية السعودية توثيق العقد المشترك السعودي أبشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

قرار نهائي .. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ منتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

للمرة الثانية.. سيارات الإطفاء تحاصر حريقا بجهاز مدينة حدائق اكتوبر.. صور

3 تصريحات لـ حسام حسن عن محمد صلاح.. هل تُبعده عن تدريب منتخب مصر ؟

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

هيئة سلامة الغذاء: سحب عينات الأندومي للتأكد من صحة المنتج وليس لاتهامه

ترشيحاتنا

سنن مهجورة في رمضان .. 10 أعمال نبوية هجرها البعض وتنقص أجر الصيام

بقيمة 217 مليون دولار..فرنسي يتبرع بـ جائزة يانصيب لإنقاذ كوكب الأرض

باستثناء حالتين .. تعرف على عقوبة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي

تنهي هيمنة القطب الواحد|3 سيناريوهات تحكم علاقة روسيا بالصين.. وهذا موقف العرب

الصدمة.. رجل يهدد زوجته ويجبرها على الإجهاض بالإكراه| فيديو

مشروع قانون جديد| حبس وغرامة 30 ألف جنيه حال عدم تسجيل المواليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. صور

نيللي كريم في حوار لـ صدى البلد: الهجوم على "فاتن أمل حربي" غير مبرر.. والمتربصين لم يشاهدوا حلقات المسلسل

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

فيديو

جشع التجار واحتكار السلع.. أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

توزيع عظام عجل على فقراء أبيس بالإسكندرية.. التفاصيل الكاملة للأزمة بالفيديو

علاقات متعددة في الوسط الفني.. أحمد صلاح حسني يفتح خزينة أسراره.. فيديوجراف

سبب اعتزال توفيق عبد الحميد التمثيل بعد العمل مع ريهام حجاج؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ