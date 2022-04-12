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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تسجيل 135 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 135 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 752,078 حالة. وتسجيل 266 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 737,748 حالة.

وذكرت وزارة الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9060 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (63,273,358) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.

كانت وزارة الصحة، أوضحت في وقت سابق، الدور الفاعل الذي لعبته حملات التحصين باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد في تخفيض معدلات المرض الشديد والوفاة جراء الفيروس.

وأشارت إلى أنه خلال الموجة الأولى من الجائحة، وهي الفترة الممتدة من إبريل إلى نهاية نوفمبر العام 2020، تم تسجيل 267 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة إصابة بـ«كورونا»، رغم الاحترازات وتدابير التباعد الاجتماعي.

وزارة الصحة السعودية كورونا

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