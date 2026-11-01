وزارة الداخلية النمساوية: نجاح الخطة الأمنية المشددة للسيطرة على الأوضاع خلال ليلة الهالوين

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أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الأحد، نجاح خطتها الأمنية المشددة في السيطرة على الأوضاع خلال ليلة "الهالوين" (31 أكتوبر)، وسط تعزيزات أمنية واسعة.

وأوضحت الوزارة أن التدخل السريع والتواجد المكثف لرجال الشرطة أسهما في الحفاظ على الأمن والاستقرار ، وأسفرت العمليات الميدانية عن 16 عملية توقيف.

وأضافت أنه تم مصادرة مئات الكيلوجرامات من الألعاب النارية الممنوعة، إلى جانب ضبط أسلحة ووحدات تخزين بيانات خلال 6 عمليات تفتيش لمنازل في فيينا والنمسا السفلى سبقت ليلة الهالوين.

وأوضحت أنه تم إجراء آلاف الفحوصات للهوية، وتحرير مئات البلاغات والغرامات الفورية بسبب الاستخدام غير القانوني للألعاب النارية وإلحاق الأضرار بالممتلكات.