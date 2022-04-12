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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انعقاد المجلس الاستشاري لحزب الوفد برئاسة عبد السند يمامة

المجلس الاستشاري
المجلس الاستشاري لحزب الوفد

انعقد المجلس الاستشاري لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بحضور جميع أعضاء المجلس.

وتداول أعضاء المجلس موضوعين رئيسيين:الأول: إعادة تشكيل اللجان النوعية المتخصصة والذي انتهى إلى ضرورة أعادة تشكيلها مرة أخرى، وعلى كل من يرغب الانضمام في تشكيلاتها الجديدة أن يتقدم بطلب مرفق به السيرة الذاتية، تُسلم في المقر الرئيسي للحزب لصلاح توفيق على أن ينتهي موعد تلقي الطلبات يوم 26 من أبريل الجاري و الثاني: اللجان العامة بالمحافظات، وتم مناقشة أوضاعها وظروفها وتاريخ تعيين كل لجنة.

وانتهى الاجتماع إلى استمرار انعقاد المجلس بشكل دائم ويومي لحين الانتهاء من مراجعة نشاط أوضاع كل محافظة.

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