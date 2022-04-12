الغضبان يشارك الشباب مباراة كرة قدم بشرق بورسعيد

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في مباراة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بالملعب المفتوح في مدينة "سلام مصر" الجديدة شرق بورسعيد، بمشاركة عدد من شباب المحافظة، وبحضور القيادات التنفيذية ومديري المديريات.
وسادت حالة من البهجة بين محافظ بورسعيد والشباب المشارك في مباراة كرة القدم الخماسي، ملتقطين معه الصور التذكارية، وطالبوه بتكرار التجربة من خلال بطولة تضم عدد مباريات أكبر.
وحرص محافظ بورسعيد علي لعب مباراة كرة القدم للإعلان عن بداية تعمير المدينة، ودعوة الشباب للإقبال عليها والعيش بها باعتبارها المدينة الذكية الأفضل علي مستوي الجمهورية، ويتوافر بها كافة الإمكانيات والخدمات.
وتفقد محافظ بورسعيد ووفد الشباب المرافق له عدد من المناطق والمشروعات على أرض مدينة "سلام مصر" ومنها: خط سير العائلة المقدسة، والشاطئ، الجامعة الأهلية، الجامعة التكنولوجية، ومحطة تحلية المياه ومشروع الإسكان الاجتماعي.