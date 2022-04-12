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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يشارك الشباب مباراة كرة قدم بشرق بورسعيد

شاهد البهجة بين محافظ
شاهد البهجة بين محافظ بورسعيد و الشباب

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في مباراة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بالملعب المفتوح في مدينة "سلام مصر" الجديدة شرق بورسعيد، بمشاركة عدد من شباب المحافظة، وبحضور القيادات التنفيذية ومديري المديريات.

شاهد البهجة بين محافظ بورسعيد و الشباب خلال مشاركته لهم مباراة كرة قدم 

وسادت حالة من البهجة بين محافظ بورسعيد والشباب المشارك في مباراة كرة القدم الخماسي، ملتقطين معه الصور التذكارية، وطالبوه بتكرار التجربة من خلال بطولة تضم عدد مباريات أكبر.

محافظ بورسعيد: وصول العمل في إنشاء الجامعة الأهلية والتكنولوجية لمراحل متقدمة

شاهد البهجة بين محافظ بورسعيد و الشباب خلال مشاركته لهم مباراة كرة قدم 

وحرص محافظ بورسعيد علي لعب مباراة كرة القدم للإعلان عن بداية تعمير المدينة، ودعوة الشباب للإقبال عليها والعيش بها باعتبارها المدينة الذكية الأفضل علي مستوي الجمهورية، ويتوافر بها كافة الإمكانيات والخدمات.

شاهد البهجة بين محافظ بورسعيد و الشباب خلال مشاركته لهم مباراة كرة قدم 

وتفقد محافظ بورسعيد ووفد الشباب المرافق له عدد من المناطق والمشروعات على أرض مدينة "سلام مصر" ومنها: خط سير العائلة المقدسة، والشاطئ، الجامعة الأهلية، الجامعة التكنولوجية، ومحطة تحلية المياه ومشروع الإسكان الاجتماعي.

شاهد البهجة بين محافظ بورسعيد و الشباب خلال مشاركته لهم مباراة كرة قدم 
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