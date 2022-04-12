تعليم بورسعيد يناقش إجراءات عقد الإمتحان التدريبى لطلاب الشهادة الإعدادية.. صور

ناقش الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إجراءات عقد الإمتحان التدريبى الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية فى مادة العلوم ‏المقرر عقده غدا الأربعاء فى العاشرة صباحا بنظام البابل شيت مع التصحيح المميكن كأول تدريب من أصل 4 تدريبات على الورقة الإختبارية ‏الجديدة لعدد 12624 طالبا وطالبة.‏

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أنه لا توجد أى أوجه تشابه بين إمتحانات الشهادة الإعدادية بنظام الورقة الإختبارية الجديدة والتصحيح المميكن و إمتحانات ‏الثانوية العامة بنظامها الحالى

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن طالب الشهادة الإعدادية سيتسلم ورقة أسئلة وورقة إجابة داخل اللجنة كما هو معتاد كما أنه ليس ‏لديه جهاز تابلت ليؤدى الإمتحانات من خلاله.‏

جاء ذلك خلال إجتماع وكيل تعليم بورسعيد صباح اليوم مع مديرى الإدارات التعليمية والموجهين العموم للمواد الأساسية ومديرى مدارس المرحلة الإعدادية ‏بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية وسامى كريم مدير إدارة التعليم ‏الإعدادى المركزى وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.‏

تعليم بورسعيد لا تشابه بين امتحان البابل شيت لطلاب الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة

وأضاف أنه سيكون هناك 3 نماذج لورقة الأسئلة فى الإمتحان التدريبى تختلف فقط فى ترتيب الأسئلة مناشدا مديرى المدارس تحرى ‏الدقة عند توزيع نماذج الأسئلة وتعريف الطالب بالنموذج الخاص به حتى يدونه فى ورقة الإجابة.‏

تعليم بورسعيد لا تشابه بين امتحان البابل شيت لطلاب الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة

وقال وكيل الوزارة أنه تم تجهيز اللجان بجميع مدارس المرحلة الإعدادية فى بورسعيد تحت إشراف الإدارات التعليمية لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء ‏الإمتحان التدريبى مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المهملين والمقصرين فى أداء عملهم أثناء تلك المهمة القومية.‏

تعليم بورسعيد لا تشابه بين امتحان البابل شيت لطلاب الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة

وأشار إلى أن نجاح التجربة بنسبة كبيرة سيكون مؤشرا رائعا لمدى تجانس وإصرار فريق العمل المتمثل فى تعليم بورسعيد فى إنجاحها ‏إلى جانب منح محافظة بورسعيد السبق والريادة فى هذا المجال بعد الدعم الكامل من اللواء عادل الغضبان محافظ بوسعيد و التنسيق المستمر مع ‏وزارة التربية والتعليم.‏