عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم بورسعيد يناقش إجراءات عقد الإمتحان التدريبى لطلاب الشهادة الإعدادية.. صور

تعليم بورسعيد لا
تعليم بورسعيد لا تشابه بين امتحان البابل شيت لطلاب الإعدادية

ناقش الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إجراءات عقد الإمتحان التدريبى الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية فى مادة العلوم ‏المقرر عقده غدا الأربعاء فى العاشرة صباحا بنظام البابل شيت مع التصحيح المميكن كأول تدريب من أصل 4 تدريبات على الورقة الإختبارية ‏الجديدة لعدد 12624 طالبا وطالبة.‏

10معلومات مهمة لطلاب الإعدادية في بورسعيد وأولياء أمورهم عن امتحان البابل شيت

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أنه لا توجد أى أوجه تشابه بين إمتحانات الشهادة الإعدادية بنظام الورقة الإختبارية الجديدة والتصحيح المميكن و إمتحانات ‏الثانوية العامة بنظامها الحالى 

6 رسائل لمحافظ بورسعيد حول امتحان البابل شيت لطلبة الشهادة الإعدادية

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن طالب الشهادة الإعدادية سيتسلم ورقة أسئلة وورقة إجابة داخل اللجنة كما هو معتاد كما أنه ليس ‏لديه جهاز تابلت ليؤدى الإمتحانات من خلاله.‏

محافظ بورسعيد يعرض تفاصيل تطبيق "البابل شيت"

جاء ذلك خلال إجتماع وكيل تعليم بورسعيد صباح اليوم مع مديرى الإدارات التعليمية والموجهين العموم للمواد الأساسية ومديرى مدارس المرحلة الإعدادية ‏بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية وسامى كريم مدير إدارة التعليم ‏الإعدادى المركزى وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.‏

تعليم بورسعيد لا تشابه بين امتحان البابل شيت لطلاب الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة 

وأضاف أنه سيكون هناك 3 نماذج لورقة الأسئلة فى الإمتحان التدريبى تختلف فقط فى ترتيب الأسئلة مناشدا مديرى المدارس تحرى ‏الدقة عند توزيع نماذج الأسئلة وتعريف الطالب بالنموذج الخاص به حتى يدونه فى ورقة الإجابة.‏

تعليم بورسعيد لا تشابه بين امتحان البابل شيت لطلاب الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة 

وقال وكيل الوزارة أنه تم تجهيز اللجان بجميع مدارس المرحلة الإعدادية فى بورسعيد تحت إشراف الإدارات التعليمية لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء ‏الإمتحان التدريبى مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المهملين والمقصرين فى أداء عملهم أثناء تلك المهمة القومية.‏

تعليم بورسعيد لا تشابه بين امتحان البابل شيت لطلاب الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة 

وأشار إلى أن نجاح التجربة بنسبة كبيرة سيكون مؤشرا رائعا لمدى تجانس وإصرار فريق العمل المتمثل فى تعليم بورسعيد فى إنجاحها ‏إلى جانب منح محافظة بورسعيد السبق والريادة فى هذا المجال بعد الدعم الكامل من اللواء عادل الغضبان محافظ بوسعيد و التنسيق المستمر مع ‏وزارة التربية والتعليم.‏

تعليم بورسعيد لا تشابه بين امتحان البابل شيت لطلاب الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة 
بورسعيد وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة وكيل وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان امتحانات الشهادة الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

الحكومة: الحبس لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما

3 تصريحات لـ حسام حسن عن محمد صلاح.. هل تُبعده عن تدريب منتخب مصر ؟

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

ترشيحاتنا

الجبلاية: الحضري وشوقي مستمران في جهاز منتخب مصر

للمرة الثانية اليوم.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار21 بـ 1025 جنيها

لحظة تدمير المسيرة بيرقدار بواسطة فرقاطة روسية.. فيديو

ضخ الاستثمارات وتطوير البنية التحتية..كيف تدعم الأمم المتحدة مصر بمجال التحول الرقمي؟

للمرة الثانية.. سيارات الإطفاء تحاصر حريقا بجهاز مدينة حدائق اكتوبر.. صور

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 11 رمضان.. وموعد الإفطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

فيديو

تعرف على سبب تراجع الأهلي عن التعاقد مع أشرف بن شرقي .. فيديو جراف

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ