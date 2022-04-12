10معلومات مهمة لطلاب الإعدادية في بورسعيد وأولياء أمورهم عن امتحان البابل شيت

ـعلن الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن 10 معلومات تهم الطالب بالصف الثالث الاعدادى، وولى الأمر أيضا، عن تطبيق "البابل شيت" وميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.

المعلومات العشر تلك؛ كشف عنها وكيل تعليم محافظة بورسعيد، خلال اجتماع القيادات التعليمية بالمحافظة و الذي ترأسه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمناقشة تفاصيل تطبيق "البابل شيت" وميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية ليوضح بها نظام التصحيح وشكل الامتحان وطريقة الحل



وكشف وكيل تعليم بورسعيد أن المعلومات العشر تعد القوام الرئيسي لتطبيق النظام الجديد للامتحانات بالفصل الدراسي الثانى لطلاب الشهادة الاعدادية هذا العام و التى اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم بناء على مقترح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كنموذج تجريبي فى بورسعيد .

وتضمنت المعلومات العشر التى أعلنها وكيل وزارة التعليم بمحافظة بورسعيد، مايلي:

1- ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية.

2- تتميز عملية التصحيح بالدقة الشديدة ومحدودية حدوث مشكلات في ظل قدرة برنامج التصحيح الالكتروني على تحديد المشكلات والعمل على حلها.

3- يتميز البرنامج المستخدم في التصحيح بسرعة الانجاز من خلال "الماسح الضوئي" المستخدم بسرعة من 80 إلى 100 ورقة في الدقيقة.

4- الامتحان الواحد له 3 نماذج بنفس الأسئلة مع اختلاف ترتيبها.

5- تتكون الورقة من 70% أسئلة موضوعية للاختيار من بين 4 اختيارات، و30% أسئلة مقالية.

6- يسجل بالورقة اسم الطالب ورقم جلوسه و"باركود".

7- على الطالب أن يظلل إجابة واحدة لكل سؤال، ويمكنه استخدام القلم الرصاص للتظليل.

8- يجب على الطالب عند تغيير الإجابة التأكد من مسحها جيدا.

9- عدم ثني الورقة أو ترك سؤال دون إجابة

10- عدم استخدام المزيل عند مسح الإجابة