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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يفتتح قسم أمراض الدم وزرع النخاع بمستشفى الدمرداش

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يفتتح قسم أمراض الدم وزرع النخاع

افتتح د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم، عدداً من التطويرات بمستشفى الدمرداش الجامعي.

شملت الافتتاحات قسم أمراض الدم وزرع النخاع بعد تطويره بتبرع من البنك الأهلى المصري، ويضم القسم عدداً من الأسرة الداخلية و١٢ سرير رعاية و٧ كبسولات لزراعة النخاع لمرضى الأورام السرطانية.

كذلك تم افتتاح ١٠ أسرة رعاية مركزة منهم اثنين للعزل برعاية ( C) بمستشفى الجراحة والتى تخدم مرضى مستشفى الجراحة طوارئ أو عمليات والمجهزة على أعلى مستوى بتبرع كامل من لجنة زكاة مستشفى الدمرداش الجراحي.

إلى جانب افتتاح مستشفى عين شمس الافتراضي والطب عن بعد بالإضافة إلى عدد من القاعات الأكاديمية والدراسية وقاعة للاجتماعات بمبنى قسم الجراحة.

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فى كلمته قدم د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الشكر لكافة شركاء النجاح من  المؤسسات التى تساند خطط الجامعة للتطوير في القطاع الطبى والتعليمى وعلي مستوى الابتكار والتى من بينها البنك الأهلى المصرى والبنك المركزي وبنك مصر والبنك التجارى الدولى cib .

وأكد أن ميكنة المستشفيات تعد من أهم الخطوات التى ستدعم البحث العلمى وهناك خطوات ملموسة في هذا الصدد قامت بها مستشفيات جامعة عين شمس والتى تتماشى مع خطة الدولة لميكنة المستشفيات .

وأضاف أنه تم وضع خطة منظمة وطموحة لتطوير مستشفى الدمرداش للجراحة لتصبح في مصاف المستشفيات الجراحية سواء الجراحات العامة أو الخاصة.

رئيس جامعة عين شمس يفتتح قسم أمراض الدم  وزرع النخاع بمستشفى الدمرداش بعد تطويره وعددا من الافتتاحات الأخرى 
رئيس جامعة عين شمس يفتتح قسم أمراض الدم  وزرع النخاع بمستشفى الدمرداش بعد تطويره وعددا من الافتتاحات الأخرى 
رئيس جامعة عين شمس يفتتح قسم أمراض الدم  وزرع النخاع بمستشفى الدمرداش بعد تطويره وعددا من الافتتاحات الأخرى 

 

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس بمستشفى الدمرداش الجامعي زرع نخاع امراض الدم

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