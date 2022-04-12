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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكبير أوي الحلقة 11 .. محاولات لمعرفة والدة نجل حزلقوم

الكبير اوي
الكبير اوي

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل “الكبير أوي”، للفنان أحمد مكي العديد من الأحداث المشوقة.

ظهر حزلقوم في الحلقة الحادية عشر واعترف للكبير والكبيرة فحت انه انجب ولداً ولا يعرف من هي والدته، فتتاقشوا سوياً لمعرفة من هي الام، واقترح حزلقوم ان يقوم بعمل حفلة وعزم جميع السيدات اللاتى تزوجهن لمعرفة من هي الأم بينما اخبروه ان هذه فكرة سيئة وانهم لابد وان يقوموا بعمل خطة بديلة.

حزلقوم وهدريس

 أكد حسن قناوي مصحح اللهجة الصعيدية بمسلسل "الكبير أوي 6"، أن الفنانة رحمة أحمد التي تجسد شخصية مربوحة "هدية من عند ربنا"، موضحًا: "الضحك اللي بنضحكه بره المشاهد أضعاف اللي بيحصل في التلفزيون".

وأضاف حسن قناوي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد ومنة الشرقاوي: "رحمة أحمد مش بتمثل أساسا، دي شخصيتها الحقيقية، رحمة تحب المسلسل بسبب الكوميديا، وساعدها أحمد مكي والمخرج".

وتابع حسن قناوي : "سر نجاح الكبير أوي في المشهد، أي أن الدراما تعتمد على النص المكتوب، لكن في هذا المسلسل أبدع الكتاب، وكان لأبطال العمل دور كبير، من خلال قعدات تفتيح المشهد، هناك تصالح على النفس بين المخرج والمؤلف وبطل العمل، وكان لكل شخص إمكانية كبيرة في الارتجال".

الكبير الكبير أوى حزلقوم مكى احمد مكي حسن قناوي

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