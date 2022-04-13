كليات جامعة حلوان تعلن جداول امتحانات الميد تيرم.. الحاسبات والذكاء اصطناعي: أنهينا الاختبارات قبل رمضان.. والطلاب: مستعدون لها.. ورغباتنا أخذت بعين الاعتبار خلال وضع المواعيد

جامعة حلوان: امتحانات الميد تيرم ستتم وسط إجراءات احترازية تجاه كورونا

هندسة حلوان: وضعنا جداول الميد تيرم مع مراعاة راحة الطلاب

حاسبات حلوان: أنهينا الميد تيرم قبل بدء رمضان

طلاب: الجامعة قللت عبء الدراسة والامتحانات في رمضان

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم" وسط إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، والتي من المقرر أن يخوضها الطلاب خلال شهر رمضان الكريم في الوقت الذي انتهت بعض الكليات من تلك الامتحانات قبل رمضان.

وأعلنت إدارات الكليات بالجامعة، أنه تم اعلان جداول الامتحانات للطلاب منذ بداية شهر رمضان ليستعد الطلاب لها، كما أن هناك بعض الكليات التي أنهت امتحانات الميد تيرم بالفعل قبل بداية الشهر الكريم؛ بناء على رغبة الطلاب.

وأشارت ادارة جامعة حلوان إلى أنه سيتم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال تنظيم اختبارات الميد تيرم بالكليات مع توفير مواد التعقيم واجراء تعقيم دوري لقاعات الامتحانات وتوزيع الطلاب على فترات لتجنب أي زحام.

وكشف الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية هندسة حلوان جامعة حلوان، عن موعد امتحانات الميد يترم للفصل الدراسي الثاني في العام الجامعي 2021-2022.

وقال الدكتور المسلاوي في تصريحاته لـ"صدى البلد"، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 بدأت يوم السبت 9 أبريل الجاري.

بينما قال الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان لصدى البلد، إن الكلية قد عقدت امتحانات الميد ترم قبل بداية شهر رمضان بأسبوع، وذلك بناء على رغبة الطلاب، لافتا إلى أن الكلية حريصة على التواصل الدائم مع أبناءها الطلاب والاستماع إليهم وإلى مقترحاتهم وآراءهم.

وأوضح الدكتور اسامة امام أن مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، كان مقرر لها أن تكون مع بداية شهر رمضان، ولكن طلب اتحاد طلاب الكلية ممثلا عن الطلاب أن تكون الامتحانات قبل بداية الشهر الكريم حتى لا يكون هناك إجهاد مضاعف على الطلاب بجوار إجهاد الصيام وبالفعل تم عقد الامتحانات فى الأسبوع السادس على قرابة 45% من نسب المقررات الدراسية المطلوب تحصيلها .

وأشار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى أن الكلية راعت أثناء الامتحانات تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وانه يتم إجراء تعقيم دوري للكلية خلال الدراسة وبين المحاضرات في إطار خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا .

فيما كشفت الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة جامعة حلوان، لـ صدى البلد، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، لطلاب البرامج التى يتطلب امتحانات الميد ترم سيتم عقدها في منتصف شهر رمضان .

وأكدت عميد كلية التجارة جامعة حلوان، أن الكلية ستراعي أعباء الطلاب في أثناء الصيام، وستخفض مدة الامتحان وكذلك عدد الأسئلة؛ لتتوافق مع مدة الامتحان.

ومن جهتها، قالت رحاب خالد، الطالبة بكلية الهندسة، إن امتحانات الميد تيرم خلال شهر رمضان تكون صعبة على الطلاب، ولكن لا بد من ذكر مجهود الكلية في مساعدتنا، وتخفيف العباء عنا خلال شهر رمضان وفترة الامتحانات والدراسة بشكل عام.

وقال طالب آخر، إن الجامعة قد خففت من عبء الدراسة والامتحانات خلال شهر رمضان، حيث تم تقليل ساعات الدراسة، و مراعاة ذلك في الجداول.