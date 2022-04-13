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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منظمة حفلات لـ صدى البلد: مشروعي بدون رأس مال.. والاحتفالات في مصر تغيرت

أغابي عياد خلال ندوة
أغابي عياد خلال ندوة صدى البلد

حلت مجموعة من رائدات الأعمال، كضيفات على موقع “صدى البلد”، في ندوة؛ لمحاورتهن حول مشروعاتهن التي بدأت بأقل الإمكانيات، وحققن من خلالها عدة نجاحات ملهمة.

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قالت أغابي عياد، منظمة الحفلات، والمتخصصة في مجال حفلات الأطفال: أنها بدأت مشروعها بعد تخرجها من الجامعة وزواجها، ثم انجابها لطفلتها الأولى، وانتقالها إلى خارج القاهرة، نتيجة حرصها على التواجد مع طفلتها وتحقيق ذاتها في نفس الوقت، كما أنها بدأت مشروعها بدون رأس مال والاعتماد على رسومات والدها.

و أضافت "عياد" خلال ندوة "صدى البلد"، أنها بدأت مشروعها بداية متواضعة باستخدام الزينة التقليدية الخاصة بأعياد الميلاد، وطورت قدراتها من خلال التحول إلى استخدام الآلات والتكنولوجيا، والاطلاع على الأفكار الجديدة.

ولفتت منظمة الحفلات، إلى أن طبيعة الاحتفالات في مصر تغيرت حيث ظهرت أنواع جديدة خاصة بالمولود حديثا، بداية من يوم اعلان جنس المولود، تزين غرفة الولادة، العقيقة، والسبوع.

رائدات الأعمال مشروعات الحفلات التكنولوجيا السبوع Finance Real Estate

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